 

Рогозин анонсировал новые старты легкой ракеты «Ангара»

16.06.2022, 1:36, Новости дня
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Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» в скором времени отправится на космодром Плесецк, где планируется произвести ее пуск, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Легкая «Ангара» в ближайшее время будет передана на космодром Плесецк. Следующий [из ракет «Ангара»] пуск – легкая «Ангара», – сообщил Рогозин ТАСС.

В апреле легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» запустила с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны РФ спутник, позже он был выведен на орбиту.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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