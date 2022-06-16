Рогозин анонсировал новые старты легкой ракеты «Ангара»

Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» в скором времени отправится на космодром Плесецк, где планируется произвести ее пуск, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Легкая «Ангара» в ближайшее время будет передана на космодром Плесецк. Следующий [из ракет «Ангара»] пуск – легкая «Ангара», – сообщил Рогозин ТАСС.

В апреле легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» запустила с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны РФ спутник, позже он был выведен на орбиту.

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