Рогозин анонсировал новые старты легкой ракеты «Ангара»
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Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» в скором времени отправится на космодром Плесецк, где планируется произвести ее пуск, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Легкая «Ангара» в ближайшее время будет передана на космодром Плесецк. Следующий [из ракет «Ангара»] пуск – легкая «Ангара», – сообщил Рогозин ТАСС.
В апреле легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» запустила с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны РФ спутник, позже он был выведен на орбиту.
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