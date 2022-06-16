США выразили уверенность в вопросе включения Швеции и Финляндии в НАТО

Вашингтон рассчитывает, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится, сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«Практически ежедневно мы ведем с нашими турецкими коллегами массу дискуссий по этому поводу. <…> У нас много союзников, которые собираются вместе, чтобы работать над этим на двусторонней и многосторонней основах. Я уверена, что мы сможем это решить. Я думаю, это в пределах досягаемости», – цитирует Смит ТАСС.

Она пояснила, что союзники по НАТО согласны, что заявки Финляндии и Швеции на вступление – хорошая новость, и даже Турция, высказавшая опасения, подтвердила позицию об «открытых дверях» НАТО.

Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте».

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