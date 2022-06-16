Ездившего на Украину канадского генерала обвинили в сексуальном насилии
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Канадского генерала в отставке Тревора Кадье, ездившего на Украину воевать на стороне Киева, обвинили в сексуальном насилии, которое якобы было совершено около 30 лет назад, сообщают местные СМИ.
Кадье подал в отставку в апреле 2022 года, он отправился на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева, сообщил телеканал CTV, передает РИА «Новости».
Обвинения предъявил глава военной полиции Канады генерал Саймон Трюдо. Они касаются инцидентов, которые якобы имели место в 1994 году в Королевском военном колледже в Кингстоне, расположенном в провинции Онтарио.
Кадье должен был стать главнокомандующим Канадской армией в сентябре 2021 года, но его назначение приостановили, поскольку в отношении него расследовались «исторические обвинения», которые сам генерал тогда называл ложными.
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