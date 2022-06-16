Мнение: Кому выгодны слухи о болезни Путина?

Известный российский правдоруб Рамзан Кадыров сказал, как гвоздь вколотил, очень вежливо посоветовав «закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно» , недоброжелателям российского президента, распространяющим недостоверную информацию о здоровье Владимира Путина.

А еще Кадыров рассказал, что недавно у него состоялся телефонный разговор с Путиным, во время которого голос президента России был «очень бодрый и командный».

Дословно: «Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент [якобы имеет проблемы со здоровьем], <…> ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству» (отсюда).

На счет голоса, который «очень бодрый и командный» – это Кадыров хорошо сказал. Даже лучше, чем Сергей Ястржембский в 1996 году про крепкое рукопожатие Бориса Ельцина….

Между тем, еще в конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, как и Рамзан Кадров, тоже говорил про здоровье Владимира Путина: «Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания».

А я еще 3 июня написал «Почему я не верю, что у Путина рак».

Но вот и Рамзан Кадыров почему-то высказался о здоровье Владимира Путина.

У меня есть сильные подозрения, что слухи о болезни Путина распространяются сознательно. Чтобы поклонники Путина переживали за него и молились о его здоровье. А недруги и враги, чтобы начали засыпать и просыпаться с мечтами, что земной путь Путина вышел на финишную прямую. Любой человек, постоянно думающий о смерти кого бы то ни было, начинает зацикливаться на этой мысли, становится заложником этой мысли. Он уже теряет способность думать о чем-либо конструктивном, созидательном…

В общем, как не крути, но выходит, что именно Кремлю и ближайшему окружению Владимира Путина выгодны слухи о том, что президент России тяжело болен. Так или не так?

Между тем, два дня назад Путин вручал госнаграды.

Завтра на экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России планирует провести совещание с представителями российского автопрома и встретиться с президентами Казахстана и Армении.

17 июня собирается выступить на пленарной сессии форума.

Не думаю, что такой график мероприятий был бы возможно, если бы Путин был болен…

Фотографии отсюда и отсюда

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