 

Мнение: Кому выгодны слухи о болезни Путина?

16.06.2022, 1:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный российский правдоруб Рамзан Кадыров сказал, как гвоздь вколотил, очень вежливо посоветовав «закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно» , недоброжелателям российского президента, распространяющим недостоверную информацию о здоровье Владимира Путина.

А еще Кадыров рассказал, что недавно у него состоялся телефонный разговор с Путиным, во время которого голос президента России был «очень бодрый и командный».

Дословно: «Прочитал такую нелепую чушь, ерунду, что наш президент [якобы имеет проблемы со здоровьем], <…> ищут замену. Хочу вас огорчить, я недавно разговаривал с президентом, у него очень бодрый голос, командный голос, и он готов завершить спецоперацию, максимально не вредя украинскому народу и государству» (отсюда).

На счет голоса, который «очень бодрый и командный» – это Кадыров хорошо сказал. Даже лучше, чем Сергей Ястржембский в 1996 году про крепкое рукопожатие Бориса Ельцина….

Между тем, еще в конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, как и Рамзан Кадров, тоже говорил про здоровье Владимира Путина: «Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания».

А я еще 3 июня написал «Почему я не верю, что у Путина рак».

Но вот и Рамзан Кадыров почему-то высказался о здоровье Владимира Путина.

У меня есть сильные подозрения, что слухи о болезни Путина распространяются сознательно. Чтобы поклонники Путина переживали за него и молились о его здоровье.   А недруги и враги, чтобы начали засыпать и просыпаться с мечтами, что земной путь Путина вышел на финишную прямую. Любой человек, постоянно думающий о смерти кого бы то ни было, начинает зацикливаться на этой мысли, становится заложником этой мысли. Он уже теряет способность думать о чем-либо конструктивном, созидательном…

В общем, как не крути, но выходит, что именно Кремлю и ближайшему окружению Владимира Путина выгодны слухи о том, что президент России тяжело болен. Так или не так?

Между тем, два дня назад Путин вручал госнаграды.

Завтра на экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России планирует провести совещание с представителями российского автопрома и встретиться с президентами Казахстана и Армении.

17 июня собирается выступить на пленарной сессии форума.

Не думаю, что такой график мероприятий был бы возможно, если бы Путин был болен…

Фотографии  отсюда и  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.21 / Россия категорически отрицает связь между взрывом в Дубае и переговорами ОПЕК+

17.12.21 / Отказ от завтрака повышает риск инфаркта

20.06.21 / Почему не стоит отказывать себе в массаже лица: весомые причины и как часто его можно делать

19.02.22 / Мнение: Все это похоже на какую-то разводку

22.05.21 / Воздушные брюки с блузами – отличный вариант для лета: 5 самых модных моделей

15.06.21 / Юрист Михаил Алексеев назвал три ошибки Грачевского, из-за которых его дети и жены не могут претендовать на “Ералаш”

28.12.21 / Родила наследницу и показала эффектную фигуру в купальнике: что известно о молодой любовнице Дмитрия Маликова

09.05.22 / Мнение: Зеленский и дивизия СС “Мертвая голова”

24.05.21 / Рейс авиакомпании Ryanair был перенаправлен в Белоруссию

14.02.22 / Мальчики сошли с ума после посещения дома с привидениями и за это их посадили в клетку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика