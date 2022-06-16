 

Мнение: Пропавшие под Харьковом

16.06.2022, 0:30, Разное
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Американские и британские издания со ссылкой на американских наемников вооющих на Украине сообщают, что два американских наемника в зоде боевых действий попали в российский плен под Харьковом. "Пропавших" зовут Роберт Дрюк и Энди Хьюн.
Российские официальные источники эту информацию пока не комментируют.
2022-й год. Приходится убивать и брать в плен американцев под Харьковом. Надеюсь Горбачев и прочая сволочь довольны результатами своих трудов.

Источник: Colonel Cassad



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