Не такая и простенькая! – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Все мы — ну, хоть немного! — переживали за Бритни Спирс в свете новости о её свадьбе.
А если новый муж обидит Бритнюшку? Ка-а-ак разведётся, как вдруг поделит все её денежки!
Фото: Соцсети
Не тут-то было.
Появилась информация, что юристы Бритни подготовили перед свадьбой жёсткий брачный контракт, согласно которому муж не сможет претендовать на то, что жена имела до свадьбы.
Но и этого мало, непосредственно перед самим сочетанием Бритни приобрела новый дом за десяток миллионов долларов, куда молодожёны и переехали жить.
Важный нюанс тут не в том даже, что это имущество Бритни и останется им, сколько локация — поместье располагается в непосредственной близости от дома отца её детей Федерлайна.
Что новый муж? Ты хочешь что-то сказать?
Не такой уж и простенькой оказалась наша Бритнюшка. Впрочем, я за неё рада.
А у вас есть брачный договор — ну хоть на словах обсуждали, чьё какое имущество, или потом грызться будете?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет