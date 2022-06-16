 

Не такая и простенькая! – Личное мнение

16.06.2022, 0:26, Разное
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Все мы — ну, хоть немного! — переживали за Бритни Спирс в свете новости о её свадьбе.

А если новый муж обидит Бритнюшку? Ка-а-ак разведётся, как вдруг поделит все её денежки!


Фото: Соцсети

Не тут-то было.

Появилась информация, что юристы Бритни подготовили перед свадьбой жёсткий брачный контракт, согласно которому муж не сможет претендовать на то, что жена имела до свадьбы.

Но и этого мало, непосредственно перед самим сочетанием Бритни приобрела новый дом за десяток миллионов долларов, куда молодожёны и переехали жить.

Важный нюанс тут не в том даже, что это имущество Бритни и останется им, сколько локация — поместье располагается в непосредственной близости от дома отца её детей Федерлайна.

Что новый муж? Ты хочешь что-то сказать?

Не такой уж и простенькой оказалась наша Бритнюшка. Впрочем, я за неё рада.

А у вас есть брачный договор — ну хоть на словах обсуждали, чьё какое имущество, или потом грызться будете?

Источник: Лена Миро



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