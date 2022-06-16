США раскрыли объемы помощи Украине с начала спецоперации

Вашингтон с начала специальной операции РФ в Украине выделил Киеву военную помощь на сумму в 5,6 млрд долларов, сообщил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

«Общий объем военной помощи, которую мы выделили Украине (с начала военной операции России) в конце февраля, составляет примерно 5,6 млрд долларов», – цитирует Кирби ТАСС.

По его словам, с момента вступления в должность действующего президента США Джо Байдена Вашингтон поставил Киеву помощь примерно на 6,3 млрд.

В среду Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун» и 18 гаубиц M777.

Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Пентагон оценивает ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 человек ранеными.

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