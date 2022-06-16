Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле

Российско-американские отношения сейчас находятся на нуле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году.

«Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», – сказал Песков в интервью РИА «Новости».

Встреча президентов двух стран проходила в Женеве в июне 2021 года.

Также в среду представитель Кремля отмечал, что возвращение к «духу Женевы» в отношениях Москвы и Вашингтона вряд ли возможно.

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