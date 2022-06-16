Гинцбург призвал создать в России собственную вакцину от оспы обезьян

Российским ученым необходимо создание собственной вакцины против оспы обезьян, так как число случаев заболевания в мире возрастает, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Безусловно, нужно создать. Никто на сегодняшний день не может объяснить, почему ни с того ни с сего данная инфекция была только на Африканском континенте, а сейчас она распространилась по всему миру», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Он пояснил, что списывать распространение заболевания только лишь на нетрадиционные половые связи неправильно, и количество выявленных случаев возрастает.

Ранее в ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗ оценивала риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян был зафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевания.

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