Ногти в стиле поп-арт: свежий тренд летнего маникюра, который легко сделать и дома

Красивые и ухоженные руки всегда будут в моде. Чтобы еще больше повысить эстетичность рук, стоит сделать красивый и модный маникюр. Благодаря новым тенденциям 2022 года можно сделать просто идеальный и запоминающийся образ.

Можно проявить определенную.смелость и экспериментировать с формой и длиной, а также с текстурой и цветом ногтей. Вот несколько отличных новых тенденций маникюра на лето 2022 года.

Вот несколько модных вариантов маникюра в стиле поп-арт на лето, которые сейчас в тренде. Такой дизайн основан на модных точках поп-арта в сочетании с яркими цветами.

Особенности маникюра в стиле поп-арт

Эта тенденция подразумевает под собой то, что одна часть ногтя остается пустой, а другая украшена. Такой маникюр можно достаточно просто создать самостоятельно в домашних условиях без особых усилий.

Однако, если не умеете пользоваться кистями или нет времени и терпения, то стоит довериться мастеру маникюра.

Отлично смотрится нейл-арт с мазками разной формы, нанесенными в разных местах ногтевой пластины. Это помогает придать маникюру особую притягательность и динамику.

С чем можно сочетать маникюр в стиле поп-арт

Удачно подобранный цвет поможет достаточно быстро и просто оживить ваш образ. Именно поэтому, стоит особое внимание уделить самым модным оттенкам маникюра для лета 2022 года.

Отлично будет смотреться маникюр, если оттенки пятнышек будут сочетаться с летней одеждой и обувью. Хорошим выбором станут приглушенные тона. Такой маникюр подойдет для повседневной носки, так как уместен как с простыми нарядами, так и с деловым стилем.

Отлично будут смотреться достаточно яркие цвета, в частности, такие как зеленый, ярко-розовый, желтый и фиолетовый.

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Как сделать маникюр в стиле поп-арт

Изначально нужно придать форму ногтям. Обрезать кутикулу. Очистить ногтевую пластину денатуратором. Обезжирить и нанести праймер или основу для гель-лака.

Покрыть ногти базовым светлым цветом гель-лака на выбор. Нанести цветным лаком не менее 2-3 точек разного размера и формы.

Такие точки могут быть в верхней части ногтевой пластины, в середине или у основания. Лучше всего для точек использовать несколько разных цветов лака. Это будет выглядеть стильно, эффектно и максимально гармонично.

Следующим этапом будет использование кисти меньшего размера и нанесения на ногти небольших точек. Это позволит создать красивый многослойный эффект.

Если умеете рисовать, то можно добавить красивые волнистые линии или лепестки тоненькой кисточкой. Для этого стоит использовать более насыщенные тона.

Сверху нанести закрепляющее покрытие. Нужно постараться делать все точки разного размера, чтобы маникюр смотрелся более интересно и оригинально.

Из всего многообразия цветов и оттенков современные женщины выбирают для себя незатейливые акценты, стильные оттенки и не слишком кричащие тона.

Этот повседневный маникюр поможет подчеркнуть красоту рук в полной мере.

Стоит выбирать дизайн маникюра и цвет, который будет лучше всего соответствовать вашему стилю и настроению. Важно, чтобы красота ногтей приносила настоящее удовольствие.