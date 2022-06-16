Даже в одном наряде можно пойти и на пляж, и на работу: как дополнять летние платья аксессуарами

Актуальное в нынешнем сезоне платье-миди является основой летнего гардероба всех модниц. А все потому, что при наличии сопутствующих аксессуаров с ним можно создавать разные образы: как вечерние, так и повседневные. Вот, какие аксессуары должны быть в наличии, чтобы была возможность эффектно дополнить луки с платьями-миди.

Жакеты и куртки

Самый простой способ создать образ для выхода в свет, для посещения торжественного мероприятия — это скомбинировать платье-миди с укороченным жакетом. Такое изделие не искажает удлиненный силуэт платья, а, напротив, делает его более органичным.

Очень стильно сморится короткая куртка из денима с белоснежным платьем. В таком наряде можно отправиться на романтическое свидание. Верхняя одежда будет кстати прохладным вечером и в ветряную погоду.

Если вы невысокого роста, то избегайте комбинирования длинных платьев с длинными жакетами. Удлиненные жакеты больше подходят для ношения высоким девушкам.

Обувь

Обычно летние платья-миди сочетают либо с босоножками или туфлями на каблуке, либо с обувью на танкетке. В этом сезоне стилисты позволяют нам экспериментировать. Если ваша цель — создать повседневный и неформальный образ, то вы можете надеть платье с кроссовками или с кедами.

Еще один удачный вариант в уличном стиле — это сочетание платья-миди с ботильонами на невысоком и устойчивом каблуке. Эта обувь должна быть черного цвета, чтобы лук получился стильным и современным.

Вы также можете сочетать струящееся платья с ботинками. Как ни странно, но эта обувь для межсезонья является актуальной нынешним летом. В таком образе можно смело отправляться на свидание.

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Шлепанцы или босоножки — обувь, которая подходит для посещения пляжа или бассейна. Если намечается какая-нибудь вечеринка, вы можете скомбинировать платье с кожаными сандалиями. Элегантные босоножки на шпильке больше уместны для посещения свадьбы, а обувь на танкетке — для создания неформальных повседневных луков.

Пояс

В этом сезоне вы можете смело подчеркивать линию талии, если есть такое желание. Это один из трендов текущего лета. Убедитесь в том, что пояс подходит по цвету к платью или к обуви. Этот аксессуар должен вписываться в общий ансамбль.

Толщина пояса — на ваше усмотрение. Это может быть как тонкий и изящный, почти незаметный ремешок на талии, так и широкий поясной ремень.

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Сумка

В этом самыми модными являются сумки очень большого размера. Для создания повседневного лука берите аксессуар в виде шопера. Если намечается торжественное мероприятие или деловая встреча, тогда отдавайте предпочтение сумки четкой геометрической формы, с плотным основанием. Аксессуар должен держать форму.

Обязательно подбирайте сумку, которая по стилистике будет сочетаться с платьем. Речь идет не только о цвете, рисунке, но также и о материале. Например, тканевая или холщовая сумка органично сочетается с платьем из льна либо хлопка. Сумка из кожи или кожзама составит “компанию” одежде из аналогичного материала.

Головной убор

Шляпа — незаменимый аксессуар летом, в жаркую солнечную погоду. Эта вещь спасет вас о солнца, защитит от теплового удара. Надевать шляпу нужно не только на пляже. Этот сильный аксессуар может стать частью вашего образа, в том числе и вечернего.

В этом году в моде — шляпы наподобие ковбойских. Они широкополые, но с загнутыми наверх краями по бокам. Могут быть украшены ленточкой или брошью.

Соломенная шляпка — прекрасный вариант, неподвластный времени. Такой аксессуар подходит для создания классического образа или лука в стиле бохо. Сочетайте соломенную широкополую шляпку с платьем из натуральных материалов, желательно из струящейся ткани, свободного кроя или А-силуэта.