 

Жителям Запорожской области списали долги украинским банкам

15.06.2022, 23:30, Новости дня
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Все жители Запорожской области теперь не имеют долгов украинским банкам и микрофинансовым организациям, соответствующее распоряжение подписал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях», – цитирует сообщение администрации региона ТАСС.

Также этим распоряжением запрещается взыскание пени или процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24 февраля 2022 года за пользование кредитами украинских банков.

Ранее Балицкий заявлял, что жители Запорожской области сами начали записываться в списки для формирования батальонов, которые в случае необходимости будут защищать территории.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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