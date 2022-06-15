Жителям Запорожской области списали долги украинским банкам
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Все жители Запорожской области теперь не имеют долгов украинским банкам и микрофинансовым организациям, соответствующее распоряжение подписал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
«Главой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях», – цитирует сообщение администрации региона ТАСС.
Также этим распоряжением запрещается взыскание пени или процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24 февраля 2022 года за пользование кредитами украинских банков.
Ранее Балицкий заявлял, что жители Запорожской области сами начали записываться в списки для формирования батальонов, которые в случае необходимости будут защищать территории.
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