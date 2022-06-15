США не увидели признаков военной помощи Китая России

Признаков того, что Китай оказывает РФ военную помощь, не наблюдается, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели никаких признаков того, что Китай оказывает конкретную военную помощь России», – цитирует Кирби ТАСС.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки РФ в конфликте на Украине. Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.

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