 

Советник Джонсона покинул пост после попыток «обелить» премьера Британии

15.06.2022, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Советник британского премьера Бориса Джонсона Лорд Гейт заявил, что подал в отставку из-за критики со стороны депутатов парламента страны, сообщили в правительстве Британии.

«С сожалением я считаю правильным, что я ухожу со своего поста независимого советника по вопросам интересов министров», – сказал Гейт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правительства страны.

Между тем газета Times сообщила, что депутаты обвинили Гейта в «обелении» поведения премьера Джонсона на его вечеринках в разгар пандемии коронавируса.

Ранее в Британии состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону. Для сохранения своего поста ему необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

Джонсон извинялся за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.

Две трети британцев сочли, что Джонсон должен уйти в отставку после скандала с вечеринкой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12.20 / Разумков рассказал, есть ли сейчас возможность провести выборы в ОРДЛО

04.10.20 / Hill – из-за наплыва исков о сексуальных домогательствах одна из епархий Нью-Йорка объявила о банкротстве

08.10.20 / Newsweek – Трамп дал добро на публикацию данных о расследовании его «связей с Россией» без купюр

13.02.21 / Роналду побил очередной рекорд: у форварда “Ювентуса” и сборной Португалии более полумиллиарда подписчиков в соцсетях

10.09.20 / Оба полушария мозга у детей участвуют в восприятии речи

13.07.21 / В Великобритании анонсировали отмену всех ограничений 19 июля

12.05.22 / СБУ подорвали цистерну с селитрой для обвинения РФ в химатаке, утверждают в России. В Украине говорят – цистерна взорвалась в результате российского обстрела

08.08.21 / Россиян предупредили о приближении аномальной жары

25.01.22 / Караулов: Не я даю Путину год-полтора – история. История и Господь

09.01.22 / Из Казахстана вылетел самолет с 33 украинцами – Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика