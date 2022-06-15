Советник Джонсона покинул пост после попыток «обелить» премьера Британии

Советник британского премьера Бориса Джонсона Лорд Гейт заявил, что подал в отставку из-за критики со стороны депутатов парламента страны, сообщили в правительстве Британии.

«С сожалением я считаю правильным, что я ухожу со своего поста независимого советника по вопросам интересов министров», – сказал Гейт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правительства страны.

Между тем газета Times сообщила, что депутаты обвинили Гейта в «обелении» поведения премьера Джонсона на его вечеринках в разгар пандемии коронавируса.

Ранее в Британии состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону. Для сохранения своего поста ему необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

Джонсон извинялся за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.

Две трети британцев сочли, что Джонсон должен уйти в отставку после скандала с вечеринкой.

—