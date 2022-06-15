Мнение: Письмо: “Облизывалась, смотря на него”

Как мы убедились, прокачивать имидж многие женщины часто начинают с того, что надевают на себя разноцветные перья и показывают, что они очень хотят внимания.

Прокачивать ресурс секса все почти начинают с прокачки доильного аппарата, усиления его мощности и функционала. Иногда вспоминают, что надо бы спрятать доильный аппарат, но продолжают в кустах его совершенствовать.

Ну а любовь прокачивают тоже, понятно как: расширяя ассортимент своего пыточного чемоданчика.

Щипцы в форме крючков и острых пик, топоры, ломы, ведь против лома нет приема.

Все потому, что человек с плохими границами (эгоцентрик) путает свое влечение и чужое.

Ему кажется, что если свое желание вырастить и выразить, чужое желание от этого тоже возрастет.

В глубине души он уверен, что другой – его продолжение, и вместо Я у него Мы.

Вот давайте в этом письме еще раз посмотрим, как автор путает себя и избранника.

swwiftkey

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Хочу поблагодарить за Ваш блог: он помог мне понять, что родители не мои рабы, а мир не обязан мне все блага просто так.

(Автор гордится, что к 21 году узнала то, что надо бы понять в 5 лет: родители не рабы, мир не обязан)

Надеюсь, моё письмо покажется интересным для разбора.

Увидела я его на собеседовании и сразу влюбилась. В такого красивого и серьёзного. В. 24, РП и мой начальник, мне 21, учусь, работаю.

Месяц я ломала голову как же мне привлечь его интерес, но ни вливание в его компанию, ни успехи на работе не помогли и смирившись, и я перенесла свое внимание на работу, учёбу и свои актуальные отношения, иногда лишь облизывалась, смотря на него.

(Автор использует формулировку “облизывалась”, как будто мужчина с ОЗ выше ее – пирожок. Народ, если не научитесь фильтровать свои эгоцентричные формулировки, чувство границ не появится. Останавливайте себя, когда вам хочется представить других людей как еду или вещи)

Однако, на корпаративе он меня поцеловал и ночь мы провели у него, а утром я сбежала. Неделю он не поднимал эту тему, а я бесилась, но ничего, кроме извинений за свой опрометчивый поступок не выразила. Поняла, что нечего сказать и прятала свое кислое лицо за экраном компьютера.

(Она “сбежала”, как будто он ее держал, а не она воспользовалась пьянкой. Он и раньше видел, что она “облизывается”. И дальше она откровенно пишет, что бесилась, ожидая его реакции на свои щипцы)

В последний рабочий день мы опять напились, уже в узком кругу его компании и он поцеловал меня и как-то закрутилось, что новый год он позвал отметить вместе с ним и его друзьями. В тот вечер я призналась в своей влюбленности и он снисходительно согласился встречаться.

(Алкоголь помогает женским щипцам, потому что размягчает мужчин. Но обратите внимание, она негодует, что он не радостно предложил, а всего лишь снисходительно согласился. Что это значит?)

Месяц я пыталась ему показать, как я умею любить, он тоже был открыт. Инициитива тогда была 2к1. И вот, он заплюсовал, а я чуть побесившись, отстала от него. Ушла в работу и учёбу. На одной из встреч, сказал, что любит меня. А через некоторое время я.

(Ей кажется, что она сказала в ответ на его признание. Хотя она давно уже ему это сказала и написала выше. Из-за слияния она не видит своих щипцов. Поэтому его ответ на свои щипцы она считает его спонтанной инициативой)

Месяца два встречались в таком же режиме: я стремлюсь к нему, он принимает все, вроде разогревается, проводим по 3-4 дня вместе, он уходит в плюс, через неделю он меня поманивает и все повторяется. Старалась вкладываться, делать его пребывание со мной интересным и вкусным.

(Ей кажется, что ее щипцы его разогревают, и он выглядит почти абьюзером, то принимает, то отталкивает, то вдруг поманит. На самом деле она бегает за ним, а он отвечает чем может, иногда почти охотно, но чаще через силу. Откуда понятно, что чаще через силу?)

На майские позвал в Питер и там жили вместе практически неделю, а потом у него ещё немного и я поняла, что хочу жить с ним и даже когда-нибудь детей от него. Но увидела, что у него такого стремления нет. Чуть погрустила, что я такая вся, уже почти все функции жены выполняю, а ему это не надо и дистанциировалась. Ушла с головой в учёбу свою, а когда сессия закончилась, уже захотелось выйти из этих отношений, потому что чувствую себя глупо, что хочу от человека большего, чем он хочет дать.

(Чтобы выйти из отношений, надо в них войти. А она пока пытается взять штурмом)

Несколько дней назад пыталась экологично уйти, но все завалила и теперь не знаю как быть, получится ли красиво уйти или что-то сделать, чтобы достигнуть баланса.

P. S.: за время знакомства моя ОЗ поднялась, но до ОЗ В. мне ещё далеко.

(Даже представлять не будем ее “экологичный уход”, это какие-то очень жалкие щипцы. Она спрашивает, как достичь баланса с мужчиной, которого она то щипцует, то бесится, что он не рад щипцам. Вот главный признак слияния. Когда вы давите на человека, чтобы получить желаемое, но ожидаете, что он будет рад и благодарен вашему давлению. Как будто ваше желание автоматически должно стать его, как только вы надавите своими щипцами)

С уважением!