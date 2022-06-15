 

Мнение: Представитель Талибана на ПМЭФ-2022

15.06.2022, 23:10, Разное
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Официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан на ПМЭФ-2022 – глава Торгово-промышленной палаты Афганистана при правительстве талибов Мохаммад Юнус Моманд. Стоит отметить, что в 2022-м году власти Афганистана выглядят в разы адекватней властей на Украине.

Вчера МИД РФ заявил, что Талибан не представляет угрозы для стран Центральной Азии и существуют перспективы официального признания Талибана законным правительством Афганистана.

В целом, РФ и Китай активно работают с умеренными фракциями внутри Талибана, которые в обмен на международное признание и экономическую помощь Афганистану готовы двигаться в сторону снижения радикализма движения и допуска к использованию полезных ископаемых Афганистана.

США разумеется пытаются делать ставку на радикальные фракции внутри Талибана, чтобы либо разжечь в Афганистане новую гражданскую войну и возобновить хаотизацию страны с выплеском последствий на сопредельные страны, либо же подогреть агрессивные действия в отношении сопредельных республик Средней Азии. ИГИЛ с этой задачей в полной мере не справляется, так как Талибан ведет активную зачистку боевиков ИГИЛ и истребление ячеек ИГИЛ в городах. Поэтому наверняка будут продолжаться попытки использовать Талибан для дестабилизации региона через различные закладки внутри движения. В особенности через агентуру пакистанской военной разведки с оглядкой на тот факт, что в Пакистане произошел переворот и к власти пришло проамериканское правительство.

Источник: Colonel Cassad



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