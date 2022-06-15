Мороженщица Дуняша – Личное мнение

На ПМЭФ народ позабавила робот-мороженщица Дуняша.



Фото: Новости Перми

Прототипом Дуняши послужила Мисс Пермь 2014, жена бывшего директора Парка им. Горького в Перми.

Смотрите, какая сочная женщина.

https://t.me/lenamiro/11759

Смотрю на неё и понимаю, как смертельно надоели мне эти подделки под моделей на ножках-спичках, чьи недокормленные тела сгибаются под тяжестью силикона.

Мисс Пермь эта — натуральная, большая женщина, которую ни соплёй, ни невзгодами не перешибёшь. И коня на скаку остановит, и в избе — всегда пироги.

Настоящая шолоховская Аксинья. Всё своё. Всего много. И Дуняша с неё получилась отличная.

Любо-дорого посмотреть.

Согласны?

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