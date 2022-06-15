Мороженщица Дуняша – Личное мнение
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На ПМЭФ народ позабавила робот-мороженщица Дуняша.
Фото: Новости Перми
Прототипом Дуняши послужила Мисс Пермь 2014, жена бывшего директора Парка им. Горького в Перми.
Смотрите, какая сочная женщина.
https://t.me/lenamiro/11759
Смотрю на неё и понимаю, как смертельно надоели мне эти подделки под моделей на ножках-спичках, чьи недокормленные тела сгибаются под тяжестью силикона.
Мисс Пермь эта — натуральная, большая женщина, которую ни соплёй, ни невзгодами не перешибёшь. И коня на скаку остановит, и в избе — всегда пироги.
Настоящая шолоховская Аксинья. Всё своё. Всего много. И Дуняша с неё получилась отличная.
Любо-дорого посмотреть.
Согласны?
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Источник: Лена Миро
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