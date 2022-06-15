Наращивание и татуаж необязательны: натуральные способы увеличить длину ресниц и густоту бровей

Многие женщины хотели бы иметь длинные ресницы и густые брови. Вы можете добиться такого эффекта естественным образом, без наращивания и без татуажа. Чтобы улучшить рост волосков, достаточно хорошего ухода. В статье мы расскажем о натуральных способах, которые помогут вам увеличить длину ресниц и густоту бровей.

Алоэ вера

Алоэ вера приносит пользу коже и волосам. Это растение содержит много воды, оно обладает хорошими увлажняющими свойствами. Также в его состав входят мукополисахариды, которые удерживают влагу в коже.

Алоэ вера наполнит фолликулы ресниц и бровей влагой и поможет волоскам отрасти. Растение содержит ингредиенты, которые укрепляют волосы и препятствуют их ломкости.

Вы можете отломать лист свежего растения и обработать ресницы и брови его соком или использовать готовый гель алоэ вера.

Витамин E

Витамин E можно приобрести в любой аптеке. Он выпускается в виде капсул или масляного раствора.

Это отличное питательное средство для бровей и ресниц. Оно улучшает кровообращение в волосяных фолликулах и предотвращает выпадение волосков.

Витамин E действует подобно кондиционеру для волос. Он делает брови и ресницы сильными и здоровыми.

Наносите витамин E на брови и ресницы ежедневно. Используйте для этого ватный тампон. Через месяц вы увидите первые положительные изменения.

Миндальное масло

Миндальное масло содержит мощные антиоксиданты. Оно укрепляет и смягчает волоски бровей и ресниц.

В состав миндального масла входят жирные кислоты и витамин E. Эти ингредиенты стимулируют рост волосков и увлажняют их. Чтобы получить густые брови и длинные ресницы, каждый вечер наносите на них миндальное масло.

Масло розмарина

Масло розмарина сделает ваши брови густыми, а ресницы – длинными. Его нужно наносить на волоски каждый вечер.

Вы также можете добавить розмариновое масло в тюбик с тушью для ресниц. Это придаст волоскам красивый изгиб и приятный аромат.

Касторовое масло

Касторовое масло не ускоряет рост ресниц. Но оно содержит рицинолевую кислоту, которая проникает в волосяные фолликулы. Это вещество увлажняет ресницы и уменьшает их ломкость.

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Касторовое масло может быть очень густым. Поэтому его нужно наносить на брови и ресницы в умеренном количестве.

Дайте бровям отдых от выщипывания

Многие женщины корректируют линию бровей с помощью пинцета. Если эта процедура проводится слишком часто и грубо, то волосяные фолликулы могут травмироваться. Это приводит к ухудшению роста волосков.

Дайте своим бровям некоторое время отдохнуть от выщипывания. Когда их рост восстановится, возобновите уход, но используйте другие методы коррекции. Попробуйте подстригать волоски или применять эпиляцию воском. Эти процедуры в меньшей степени травмируют фолликулы.

Биотин

Биотин, или витамин B7, стимулирует рост ресниц и бровей, а также укрепляет волоски. Он входит в состав многих биодобавок.

Но принимать это средство следует только после консультации с врачом. Специалист подберет вам оптимальную дозу. Избыток витамина B7 может вызвать кожную сыпь и проблемы с пищеварением.

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Расчесывание бровей и ресниц

Расчесывание бровей и ресниц улучшает кровообращение в фолликулах. Нанесите на волоски оливковое масло для увлажнения. Затем расчешите их мягкой щеткой. Вы можете также нанести на брови гель, чтобы придать им желаемую форму.

Сыворотки для ресниц

Сыворотки для ресниц представляют собой жидкие средства, содержащие концентрированное количество активных ингредиентов. В их состав входят такие вещества, как биотин, касторовое масло и гиалуроновая кислота. Они стимулируют рост волосков.

Заключение

Эти простые и доступные продукты помогут вам добиться естественного роста ресниц и бровей. Чтобы получить желаемый результат, вам не придется прибегать к дорогостоящим процедурам, таким как наращивание и татуаж.