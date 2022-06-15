Мнение: США хотят «деколонизировать» Россию, новая «Большая восьмёрка» и стратегия технологического острова

1. США проигрывают, так как их разведка совершенно беспомощна. Власти США не знают о России практически ничего. Вот на днях американский конгрессмен призвал в своём твите «деколонизировать» Россию, подписав на карте большинство территорий за пределами ЦФО словами «не Россия». К сведению уважаемого конгрессмена: у России была только одна колония – Аляска, которую мы продали США. Аляску, кстати, и вправду пора деколонизировать.

Комментарий по этому поводу профессора Александра Скоробогатова (ссылка):



Судя по недавнему твиту одного американского конгрессмена, они даже менее щедры, чем Швондер с жилтоварищами, которые “целых пять комнат хотели оставить” профессору в его собственной квартире.

Как мы видим на представленной карте, территория, правомерно занимаемая русскими, – это немногим более Золотого кольца, а все остальное – это уже “тюрьма народов”, включая, кстати, и Питер, где я, оказывается, всю жизнь прожил узником у московского супостата.

Попробуем перечислить по пунктам, что нас ждет в случае исполнения чаяний “свободного мира” относительно нашей “тюрьмы”:

А. О том, что здесь будет в “светлый период”, можно судить по имеющимся прецедентам и “прогрессивным замыслам”. В отсутствие единого государства эта территория живет войной всех против всех – одно княжество опустошает другое, нередко приводя с с собой на этот пир и иноземцев. Эта схема работает и в наше время, судя по опыту стран Северной Африки и Ближнего Востока после свержения там “диктаторских режимов”;

Б. Впрочем, какие-то регионы, может, и избегнут этой участи, влившись в “дружную европейскую семью”. Один из первых кандидатов – это как раз наше “окно в Европу”;

В. Само собой, все ценное, что здесь имеется, пойдет на нужды “демократии”, защиты прав ЛГБТ и на выплаты всем пострадавшим от “русского шовинизма”;

Г. Кстати, раз мы в неоплатном долгу перед всеми, с кем вступали в соприкосновение, одной материальной, пусть и навечно установленной, компенсации, пожалуй, будет недостаточно.

Русские дети с яслей должны твердо усвоить, что виноваты по самому факту рождения от русских родителей, и их справедливая доля теперь – это стоять на коленях перед всеми меньшинствами, какие только были на свете и еще придумают в будущем, просить прощения за свою национальность, ну а в перспективе, конечно, эту национальность правдами и неправдами покинуть.

В конечном же счете, эти земли будет населять кто угодно, только не русские, от которых в истории останется не больше, чем от амаликитян;

Д. Ну, и понятно дело, учитывая наш “рабский менталитет”, придется выдавливать из себя раба по капле, чтобы, наконец, усвоить “настоящие ценности”.

В общем, кто может – перековывается, кто не может – выпиливается из жизни, чтобы уже на всей земле невозбранно воцарился “свободный мир”.

Заживем же тогда!

Конгрессмен-деколонизатор не знает, что на раскрашенных ими «нероссийских» территориях почти везде большинство населения составляют русские, а остальные проживающие там народы живут рядом с русскими настолько долго, что тоже считают себя русскими. Русскими татарами, русскими немцами, русскими евреями и так далее. Дискриминации по национальному признаку в России и исторически-то было немного по сравнению с Западом, а в послесталинские времена она почти полностью сошла на нет. Чего уж там говорить, если лучшим историческим правителем России в народных голосованиях выбирают этнического грузина…

Российское государство – это государство всех россиян, все основные национальности представлены у нас в госуправлении, политической жизни, культуре и экономике.

Говорить в таких условиях о «деколонизации» абсурдно. Россия присоединяла территории не ради грабежа и эксплуатации, а из соображений безопасности, чтобы сделать из них полноценную и равноправную часть государства.

Большевики же вели пропаганду про «тюрьму народов», так как для захвата власти в стране, которая их не принимала, им нужны были националисты в качестве союзников.

К счастью, мы сделали выводы из прошлых ошибок. Нынешнее поколение российских элит не только хорошо помнит события 1991 года, но и отрефлексировало катастрофу 1917-го. Россию теперь можно развалить только извне, с применением военной силы. Запад на это неспособен.

Впрочем, несмотря на абсурдность призывов «деколонизировать» Россию, нам следует внимательно читать реплики наших западных друзей и партнёров (ублюдков и выродков). Разговоры о деколонизации нужны им, во-первых, чтобы потешить своих вассалов из Пояса обиженных, а во-вторых, чтобы взбодрить население США. Дескать отцы-основатели боролись за независимость от Великобритании, а теперь простой Джо из Оклахомы должен помучаться ради «деколонизации» России.

В-третьих, США теряют поддержку стран третьего мира, которые тем более не хотят страдать за интересы американских элит и не чувствуют за ними моральной правоты. США для большинства населения планеты – это лидер стран Запада, а Запад – это колониалисты, веками грабившие несчастных индейцев, индийцев, прочих азиатов и африканцев. Поэтому США используют классическую стратегию чёрного пиара – приписывают врагу свои собственные грехи.

2. Россия продолжает крепить связи с альтернативными центрами силы в мире, с быстро растущими экономиками за пределами стран «Золотого миллиарда».

В Госдуме на днях предложили создать новую организацию «Большой восьмёрки», которая превзойдёт по масштабам западную «Большую семёрку» (ссылка):





Не факт, что организация, если она будет создана, будет иметь такое название, но да — название в принципе приемлемо, ведь бывшая «Большая восьмерка», которая включала США, Россию, Японию, Германию, Италию, Канаду, Францию и Канаду, сейчас называется «Большой семеркой» без России в своем составе с 2014 года. Так что название вполне свободно. Напомним, что Россия участвовала в объединении с конца 90-х и даже председательствовала в организации в 2006 и 2014 годах. В последний год саммит не состоялся.

Какие страны могут войти в состав новой «Большой восьмерки»?

Во-первых, это участники БРИКС: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Во-вторых спикер добавил к списку Индонезию с её быстроразвивающейся экономикой, Иран, Мексику и Турцию. Возможно, что при создании подобной организации в будущем, в её составе может быть гораздо больше стран. <…>

Как видим, предлагаемая в России организация охватывает страны с более чем половиной мирового населения и 38,3% мирового ВВП по ППС, тогда как население стран нынешней G7 не превышает и 12%, а их доля в мировой экономике составляет чуть более 30%. Конечно, по показателю на душу населения страны предлагаемой организации отстают, но есть страны, чей ВВП в последние десятилетия вырос в разы и продолжает расти, так что есть куда стремиться.

3. Дмитрий Песков (не который пресс-секретарь, а который про технологии) рассказывает про план острова России (ссылка):

Спецпредставитель президента России по вопросам технологического развития Дмитрий Песков рассказал о стратегии «технологического острова» для страны на страницах издания РБК.

Как рассказал Песков, на данный момент в мире одновременно реализуются четыре сценария развития. Самый наиболее вероятный из них — «островизация» — подразумевает разделение крупных техноэкономических блоков, сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности прошлого века.

Кроме того, по этому сценарию ожидается перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, а также релокализация производства критических товаров. «То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — пояснил он.

По словам Пескова, технологический суверенитет является частью сценария по строительству «острова» для России. «Это главная история на ближайшие 10 лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно — для Индии», — заключил спецпредставитель.