Война, убийства и грабежи в Украине

Вторжение России в Украину вынудило миллионы женщин и детей в одночасье бежать из страны. Оставшиеся дома жительницы Украины оказались в неменьшей опасности – из охваченной войной страны поступают сообщения о сексуальном и других видах насилия. Об этом заявил глава ООН, выступая в среду в Совете Безопасности.

В среду по инициативе Албании, которая в этом месяце председательствует в Совбезе ООН, состоялось заседание, посвященное положению женщин в условиях конфликта. Речь идет не только об Украине, но и о горячих точках по всему миру: женщины и девочки, как правило, оказываются в числе наиболее пострадавших, а число конфликтов на планете достигло самого высокого показателя после окончания Второй мировой войны.

Женщины Украины

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш напомнил, что в Управление ООН по правам человека поступили 124 сообщения о связанных с войной случаях сексуального насилия в Украине. «А нам хорошо известно, что на каждую женщину, сообщающую об этом ужасном преступлении, приходится много тех, кто предпочитает промолчать», – сказал глава ООН.

При этом он высоко оценил активность и гражданскую позицию украинок: женщины из числа украинских беженцев проявляют инициативу и помогают принимающим их странам справиться с кризисной ситуацией, а те, что остались дома, оказывают поддержку своим соотечественникам, пострадавшим от войны. «Очень важно также, чтобы украинские женщины в полной мере были представлены в любых усилиях по урегулированию», – добавил Антониу Гутерриш.

Заместитель Генерального секретаря и Исполнительный директор структуры «ООН-Женщины» Сима Бахус напомнила, что любая война самым негативным образом сказывается на положении женщин и девочек и отбрасывает общество назад в вопросах гендерного равенства. «Посмотрите на Украину, где эта боль, война, длится уже более ста дней, – отметила Бахус. – Число сообщений о сексуальном насилии и случаях торговли людьми только растет. Миллионы – в основном женщины, дети и пожилые – покинули свои дома».

Усилия ООН пока не увенчались успехом

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что Совет Безопасности уделяет большое внимание вопросу положения женщин в условиях конфликта, а среди стран-членов ООН существует консенсус о важности этой проблемы. Более того, глава ООН регулярно выпускает доклады на эту тему, а Совет Безопасности успел принять несколько резолюций.

«Но на местах ситуация движется в обратном направлении, – с горечью подчеркнул он. – И причина проста: равноправие женщин – это вопрос распределения власти. Сегодняшние политические тупики и затянувшиеся конфликты свидетельствуют о том, к каким результатам приводит продолжающийся перекос во власти и устоявшийся патриархат».

В этом контексте глава ООН напомнил о талибах в Афганистане, которые назначили правительство, состоящее исключительно из мужчин, запретили женщинам открывать лицо на публике и ограничили им возможность выходить из дома. «Около двадцати миллионов афганских женщин заставили замолчать и сделали их невидимыми», – заявил Антониу Гутерриш.

Он также напомнил о плачевном положении, в котором находятся женщины Мьянмы, Мали и Судана. «Во всех этих конфликтах вся власть сконцентрирована в руках мужчин, женщины исключены из процесса управления, а их права и свободы целенаправленно ущемляются», – констатировал Гутерриш.

Роль региональных организаций

Генсек ООН высоко оценил роль региональных организаций в борьбе за права женщин, в том числе – в условиях конфликта. Он приветствовал участие в заседании Совбеза в среду представителей Европейского союза, Африканского союза, Лиги арабских государств и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Наше сотрудничество с этими организациями в вопросах положения женщин, мира и безопасности отражается не только в совместных заявлениях и резолюциях, но и в работе на местах», – сообщил глава ООН. Он привел примеры такого сотрудничества в Судане и других странах.

Гендерный паритет в руководстве

По словам Антониу Гутерриша, миротворческие и политические миссии ООН оказывают поддержку местным женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия. Для повышения эффективности этих усилий ООН пытается увеличить число женщин-сотрудников на всех уровнях.

«Что касается руководителей, то мы сохраняем достигнутый в начале 2021 года гендерный паритет среди глав и заместителей глав миссий ООН», – сообщил он.

Участие женщин в мирных переговорах

Глава ООН убежден, что без женщин вряд ли можно добиться прогресса в каком-либо мирном урегулировании. «Их анализ важен для понимания динамики конфликта, разработки эффективных мер по его решению и стратегий по предотвращению конфликтов в будущем, – заявил он. – Согласно исследованиям, активное участие женщин в построении мира увеличивает шансы на то, что такой мир будет долгосрочным».

Но несмотря на это, продолжил глава ООН, женщины зачастую остаются в стороне от таких процессов. «Я призываю вас расширить поддержку женщин и их участие в гражданском обществе, усилиях по предотвращению конфликтов и миростроительству», – заявил Гутерриш, обращаясь к участникам заседания Совета Безопасности ООН.

Тем временем, члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений, совершенных на территории Украины с момента вторжения России, провели сегодня в Киеве пресс-конференцию по итогам своей десятидневной поездки в страну. В ходе визита они уделили приоритетное внимание ситуации в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах. Члены Комиссии не исключают, что многие злодеяния, о которых им рассказывали люди, если они подтвердятся, могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечности.

«Убийства и грабежи» в Буче и Ирпене

«В Буче и Ирпене Комиссия получила информацию о внесудебных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также о нападениях на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе на школы. В Харькове и Сумской области члены Комиссия увидели широкомасштабные разрушения в городских районах, предположительно, в результате воздушных бомбардировок, артобстрелов или ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры», – заявил председатель Комиссии Эрик Мёсе.

На пресс-конференции в Киеве члены Комиссии заявили, что их визит был «очень продуктивным», однако это – первая поездка в страну и на данном этапе они «не могут делать каких-либо фактических выводов или давать правовую оценку событий».

«Но если в дальнейшем мы получим подтверждения собранной информации и установим все обстоятельства разрушений, которые мы видели, то сможем подтвердить заявления о том, что в этих районах были совершены серьезные нарушения международного права и международного гуманитарного права, вплоть до военных преступлений и преступлений против человечности», – заявил председатель Комиссии Эрик Мёсе.

Комиссию учредил Совет по правам человека, чтобы совершенные в Украине с момента вторжения России 24 февраля злодеяния не остались безнаказанными. В период с 7 по 16 июня члены международной комиссии ООН – три независимых комиссара – посетили несколько городов в Украине, в том числе Киев, Харьков и Сумы, а также Ирпень и Бучу в окрестностях столицы. Они получили информацию из первых уст о возможных нарушениях международного гуманитарного права.

Эрик Мёсе, который является председателем Комиссии, а также Ясминка Джумхур и Пабло де Грифф встретились с самими пострадавшими и свидетелями злодеяний в местах, которые были оккупированы российскими войсками, а также побеседовали с внутренне перемещенными лицами и представителями неправительственных организаций. Они встретились с представителями правительства, парламента и Генеральным прокурором.

Встречи с перемещенными лицами из восточных районов Украины

Члены Комиссии также смогли выслушать свидетельства внутренне перемещенных лиц, в том числе прибывших с востока Украины. «Они также рассказывали о разрушениях, мародерствах, задержаниях, жестоком обращении и бесследных исчезновениях гражданских лиц. Люди сообщали об изнасилованиях и других формах сексуального надругательства. Комиссия проверит все эти утверждения», – сказала Ясминка Джумхур.

Она выразила серьезную обеспокоенность по поводу последствий этой войны для детей и сообщила, что она и ее коллеги намерены расследовать сообщения о предполагаемом помещении украинских детей в интернатские учреждения на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации, а также информацию об ускоренном получении гражданства и процессах усыновления некоторых из этих детей.

Члены Комиссии неоднократно заявляли, и сегодня Ясминка Джумхур это подтвердила, что в своей работе они будут ориентироваться на интересы жертв и будут неукоснительно придерживаться своего мандата.

Члены Комиссии намерены посетить другие районы Украины

Пабло де Грифф заявил, что это был первый, но не последний визит в Украину. Члены Комиссии по расследованию намерены посетить и другие части Украины до того, как представят свой устный доклад Совету ООН по правам человека в сентябре этого года. Он пообещал, что Комиссия продолжит сбор доказательств, которые помогут привлечь к ответственности виновных, а также обеспечить правосудие для жертв. Особое внимание Комиссия будет уделять нарушениям сексуального характера, правам детей, пожилых людей и других уязвимых групп населения.

При этом, как подчеркнул Грифф, члены Комиссии будут проявлять независимость, нейтральность и объективность, расследуя нарушения и злоупотребления независимо от личности правонарушителя.

«Мы надеемся, что все стороны конфликта будут помогать Комиссии в ее работе», – сказал Пабло де Грифф.

Комиссия

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, учрежденным Советом по правам человека ООН. Ей поручено среди прочего, расследовать все нарушения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.

Комиссия уполномочена устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права в Украине. У членов Комиссии есть мандат осуществлять сбор, обобщение и анализ доказательств таких нарушений и обеспечивать систематическую регистрацию и хранение всех сведений, документов и доказательств, включая записи опросов, показания свидетелей и материалы судебной экспертизы, а также документировать соответствующие сведения и доказательства.

Комиссии также было предложено устанавливать «физических и юридических лиц, ответственных за нарушения прав человека и связанные с ними преступления, совершенные в Украине». Ей было поручено вынести рекомендации относительно обеспечения уголовной ответственности, а также доступа к правосудию для жертв. Все эти материалы в последствии могут быть переданы в суды.

Доклады по результатам своей деятельности Комиссия передаст Генеральной Ассамблее в октябре 2022 года и Совету по правам человека ООН – в марте 2023 года.

Члены Комиссии

Все трое членов Комиссии – видные международные юристы и правозащитники – работают в личном качестве, они не подчиняются Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека. Так, Эрик Мёсе из Норвегии – бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший председатель Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии. Он является экспертом в области международного права прав человека и международного уголовного права.

Ясминка Джумхур – Уполномоченный по правам человека Боснии и Герцеговины. Она имеет степень доктора права и обладает более чем 30-летним опытом работы в судебной системе и в области прав человека и международных отношений. С 2016 по 2019 год она была членом Комитета ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а в настоящее время занимает должность заместителя председателя Комитета. С 2007 по 2008 год Ясминка Джумхур исполняла обязанности координатора региональной программы правосудия и гражданского общества на Западных Балканах в рамках Международной комиссии по пропавшим без вести лицам. С 2010 по 2015 год она была первой женщиной-членом Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

Пабло де Грифф из Колумбия был первым Специальным докладчиком по вопросам содействия установлению истины, справедливости и возмещения ущерба в период 2012-2018 годов. Он имеет степень доктора философии по политической теории. С 2001 по 2014 год Пабло де Грифф был директором по исследованиям в Международном центре правосудия переходного периода. С 2014 года является старшим научным сотрудником и директором программы по правосудию переходного периода в Центре по правам человека и глобальному правосудию при Школе права Нью-Йоркского университета.