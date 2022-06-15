Из российского консульства в Северной Македонии украли флаг России

В почетном консульстве РФ в северомакедонском городе Битола украли российский флаг, правоохранительные органы начали поиски подозреваемого, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел 14 июня, одна из сотрудниц консульства сообщила о произошедшем в полицию, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Правоохранительные органы принимают меры по поимке преступника и выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об ответе Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для самолета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, напомнила строчку из песни Александра Градского «Как молоды мы были». Она также обвинила «младонатовцев» в попытке показать «солидарность» Европы «топорно-пещерным методом».

—