В США провели самое высокое с 1994 года повышение базовой ставки
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В Соединенных Штатах решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, соответствующее решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США, повышение стало самым высоким с 1994 года.
«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5–1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», – цитирует сообщение ФРС ТАСС.
За увеличение проголосовали 10 членов комитета, по их прогнозу, показатель базовой ставки в 2022 году поднимется от 3% до 4%, большинство сходится на диапазоне 3,25–3,5%.
Также ФРС планирует продолжить сокращение запасов казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом встревожен последствиями ответных санкций РФ и антироссийскими санкциями, которые бьют по экономике самих США.
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