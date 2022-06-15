 

Украинский генерал назвал Крымский мост главной целью ВСУ

15.06.2022, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военные Украины считают своей целью номер один Крымский мост, построенный российской стороной, сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

«Для ВСУ Керченский мост – цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», – сказал Марченко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

Он добавил, что по этому пути российские военные подтягивают резервы, его необходимо «обрезать».

Ранее замглавы Народной милиции ДНР заявил, что группировка украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09.21 / В Венгрии заявили о неизменности позиции по ЛГБТ вне зависимости от давления ЕС

31.12.21 / Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 400 человек

25.01.21 / В Сети выяснили методы раскрутки хэштега #СвободуНавальному в соцсетях

07.11.20 / Пушков поспорил с Познером о перспективах раскола США

15.02.22 / Госдума одобрила законопроект ЕР о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

16.04.21 / Independent – «разделит на людей первого и второго сорта» — британский правозащитный регулятор предупредил о риске введения ковидных паспортов

16.11.20 / Нацбанк Украины упростил процедуру получения пенсий через почтовых операторов

18.07.20 / В Польше ослабят карантин

17.05.21 / Названо число погибших при израильских авиаударах по Газе палестинцев

06.01.21 / Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика