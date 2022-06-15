Украинский генерал назвал Крымский мост главной целью ВСУ

Военные Украины считают своей целью номер один Крымский мост, построенный российской стороной, сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

«Для ВСУ Керченский мост – цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», – сказал Марченко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

Он добавил, что по этому пути российские военные подтягивают резервы, его необходимо «обрезать».

Ранее замглавы Народной милиции ДНР заявил, что группировка украинских войск в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована.

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