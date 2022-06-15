 

Мнение: Тонкости пропаганды

15.06.2022, 21:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Смех и грех! Зацепился взгляд в новостной ленте Рамблера: “ИКЕА определилась с вопросом работы в России”. Хм… Удивила именно витиеватость формулировки. Думаю – в смысле? Что значит “определилась”? Неужели ИКЕА решила вернуться в РФ?

Да нет, не может быть… (продолжаю гадать я). Для такой новости шрифт слишком мелкий. Если б вправду так – везде б писали аршинными буквами – Икея возвращается! Санкциям конец!!

Открываю новость – и читаю: “Сеть мебельных магазинов IKEA приняла решение полностью уйти из России. В среду состоялось общее собрание, на котором сотрудникам сообщили об уходе компании из страны. В ближайшее время будет сделано официальное заявление”.

Видали? Главное – что всё абсолютно однозначно, без каких-либо экивоков. То есть заголовок новости должен быть, по здравому смыслу, абсолютно простой, без кокетства – “ИКЕА приняла решение окончательно уйти из России”.

Но нет, низзя. Пропаганда рулит, цензура распространяется теперь даже на заголовки новостей в инете. Хоть немного, но навести тень на плетень – иначе никак. Товарищ майор заругает.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12.21 / Не разделяй и властвуй

25.12.20 / Инуиты Аляски регулярно видят огромного йети, который охотится на оленей

30.11.20 / ГРУ разоблачила американского шпиона, который собирался украсть секрет дымовой завесы «Адмирала Кузнецова»

20.05.21 / “Мужчины приходят и уходят, а я у себя одна”: 10 вещей, которых зрелая женщина не потерпит в браке

03.10.20 / Закрытая круглая гора Кондёр, которую скрывают от туристов

22.12.20 / Офицером ФСБ, с которым разговаривал Навальный, оказался пранкер Лексус

22.11.20 / Версия: Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

22.12.20 / Вопросы к спецслужбам и ответы спецслужб – В тени Аленки

28.10.20 / Скандалы: «У меня в руках огромная дубина неандертальца»

11.05.22 / Родители Юрия Дудя отреклись от «сына-иноагента»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика