Мнение: Тонкости пропаганды

Смех и грех! Зацепился взгляд в новостной ленте Рамблера: “ИКЕА определилась с вопросом работы в России”. Хм… Удивила именно витиеватость формулировки. Думаю – в смысле? Что значит “определилась”? Неужели ИКЕА решила вернуться в РФ?

Да нет, не может быть… (продолжаю гадать я). Для такой новости шрифт слишком мелкий. Если б вправду так – везде б писали аршинными буквами – Икея возвращается! Санкциям конец!!

Открываю новость – и читаю: “Сеть мебельных магазинов IKEA приняла решение полностью уйти из России. В среду состоялось общее собрание, на котором сотрудникам сообщили об уходе компании из страны. В ближайшее время будет сделано официальное заявление”.

Видали? Главное – что всё абсолютно однозначно, без каких-либо экивоков. То есть заголовок новости должен быть, по здравому смыслу, абсолютно простой, без кокетства – “ИКЕА приняла решение окончательно уйти из России”.

Но нет, низзя. Пропаганда рулит, цензура распространяется теперь даже на заголовки новостей в инете. Хоть немного, но навести тень на плетень – иначе никак. Товарищ майор заругает.