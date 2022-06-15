Мнение: Чего их, басурман, жалеть

Наша пропаганда со вчерашнего дня разгоняет тему фантастических потерь ВСУ в ходе проходящей «спец-операции». Ссылка солидная — на МИ-6. Звучит нынешний темник примерно так: «…По данным МИ-6, которые были переданы еврокомиссарам и евродепутатам потери ВСУ на 1 июня 2022 г. составляют: 176 тыс убитыми, 41 тыс тяжелоранеными без возможности вернуться на ТВД, около 38 тыс считается пропавшими без вести…» Позволю себе обойтись без ссылок на пропагандистов. Кто захочет, тот найдет эти бравурные отчеты под крики восторга и марш Хорста Весселя «Знамена ввысь, в шеренгах, плотно слитых…»

Цифры греют душу турбо-патриотической общественности и главное — закрывают тему российских потерь, которых, как известно, нет. А если и есть — то настолько небольшие, что нет смысла о таких пустяках и говорить.

Однако чем-то это сильно напоминает первые сводки с фронтов сирийской войны, когда корреспонденты взахлеб подводили итоги первых недель, называя какие-то несусветные числа в десятки тысяч ликвидированных террористов. Потом все это прекратилось — просто потому, что такими темпами число детерроризированных террористов могло превысить население Ближнего Востока, да еще и с запасом. Впрочем, проблемы в этом особой не было: Шойгу, к примеру, отрапортовал об освобождении территории Сирии, приведя квадратные километры, превышающие всю ее площадь трижды. И ничего – общественность съела и попросила добавки.

Тем не менее 210 тысяч безвозвратных и санитарных потерь и еще 40 тысяч пропавших без вести — это как-то сильно многовато. Возникает законный вопрос – а с кем тогда вообще воюет российская армия, если только потери составляют численность всех ВСУ? С фольксштурмом из детей и последних еще не добитых стариков, что ли?

Всё познаётся в сравнении, как известно. Гораздо более ожесточенный конфликт вроде «Бури в пустыне» при неизмеримо более масштабном применении по противнику средств поражения привел к потерям иракской армии числом примерно в 35 тысяч погибших. При исходном количестве армии Ирака в 540 тысяч человек, между прочим. 6 процентов потерь – и полное поражение. Нам же выдают картинку, где потери уже составили 100 процентов личного состава. И где?

Не нужно забывать, что Кувейт, где и проходила операция — очень компактная страна, поэтому концентрация войск Саддама Хусейна была достаточно велика, а значит — уязвима для поражения. Нынешние боевые действия проходят на фронте порядка тысячи километров. Чтобы обеспечить примерно равное с иракской войной поражение рассредоточенных сил, требуется совершенно невообразимое воздействие артиллерией, авиацией, ракетами.

В общем, есть сомнения, и с этим ничего не поделаешь. Ссылки на МИ-6 выглядят солидно, но будем откровенны: даже если англичане подобную ахинею и презентовали евродепутатам, у них могли быть свои соображения на эту тему. И интересы, для чего им потребовалось рисовать такие нереальные показатели. Но раз сообщение «в кассу» для нашей пропаганды – то зачем вдаваться в такие тонкости?

И опять всё тот же вопрос: а какие потери у российской армии (включая и все остальные ведомства, а также ополчение ДНР и ЛНР)? С чем сравнивать потери противника?

—