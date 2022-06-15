Скандалы: Взятки россыпью

На что тратят и по сколько «берут» чиновники за решение бытовых проблем россиян

Из высоких кабинетов спускают новые вводные. Осторожно намекают на негативные тенденции в экономике, обещают скоро включить остановившиеся конвейеры и укротить инфляцию. Даже запускают в ход новые словечки: неудавшееся импортозамещение, к примеру, заменили технологическим суверенитетом. Но у чиновников рангом пониже ничего не меняется. Взятки, как не называй их, живее всех внешне- и внутриэкономических реалий. Подтвержденные судебными решениями последних недель факты коррупции можно разделить на темы: сфера ЖКХ, строительство, расхищение денег, отпущенных на социальную поддержку.

Энергия традиций

В 2018 году начальник департамента технологического присоединения ГУП РК «Крымэнерго» получил взятку в размере 28 тысяч рублей за первоочередное рассмотрение заявки о присоединении к электрическим сетям. Виновному назначили наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением на год права занимать определенные должности.

В 2020 году двое должностных лиц того же «Крымэнерго» были арестованы по обвинению в мошенничестве. Суд признал их виновными в хищении денег потенциальных абонентов, приговорил к трём годам лишения свободы каждого.

На днях свежая новость: бывший сотрудник «Крымэнерго» задержан ФСБ при получении 230 тысяч рублей от жителя Алушты за упрощение процедуры технологического присоединения его участка к электросетям. Следствие устанавливает причастных к схеме действующих должностных лиц предприятия.

ЖКХ

Руководители пермской УК «АРС» были признаны виновными в присвоении средств граждан, предназначенных для оплаты тепла и горячей воды в пользу ПАО «Т Плюс». Пермяки, проживающие в 22 многоквартирных домах Кировского района, исправно платили за тепло. Управляющая компания деньги дальше не переводила. Только «тепловых» денег «АРС» присвоила более 60 млн руб. Осужденным назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, на их имущество наложен арест. Пермский краевой суд оставил в силе решение Кировского районного суда.

В Ростове-на-Дону состоялся суд над бывшим генеральным директором ОАО «ЖКХ Советского района». Руководителя и двух его подчиненных обвиняли в мошенничестве, подделке документов и сокрытии средств. По данным прокуратуры, подсудимые фиктивно оформили на работу восемь человек. Они вносили заведомо ложные сведения во все документы и даже создавали видимость, будто эти сотрудники выполняют свою работу.

Бывший гендиректор Александр Алексеев начислял «мертвым душам» зарплату, но потом присваивал ее себе. В общей сложности так было украдено более 2,6 миллиона рублей. Еще он сокрыл более 10,5 миллионов рублей своей компании, которая не платила налоги и страховые взносы. На суде Алексеев не признал вину, и теперь защита руководителя ОАО просит апелляционную инстанцию оправдать его.

Похожая история произошла и в Ростовской области. Там на днях задержаны бывшие чиновники управления ЖКХ города Батайска из-за того, что подписали документы о выплате 2,2 млн руб. за невыполненные работы по утилизации мусора.

Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Константин Андрейченко останется под стражей до 10 июля. Чиновник обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Андрейченко в феврале — марте 2021 года договорился с представителем подрядной организации о получении взятки размером 6,6 млн руб за содействие в подписании и приемке работ по муниципальным контрактам на благоустройство ярославских дворов. Фактически он успел получить 300 тысяч руб.

Строительство

Проявления коррупции в строительстве разнообразны: и заключения о готовности недостроенных объектов, и несоответствие объемов реально выполненных работ заявленным, и преференции при выборе подрядчиков. Вот только несколько свежих примеров.

Начальник Государственной инспекции строительного надзора Самарской области (ГИСН) Владимир Захарин и трое его подчинённых задержаны сотрудниками УФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Они подозреваются в том, что незаконно выдавали заключения о строительной готовности объектов в регионе. По предварительной информации, соответствующие противоречащие закону указания глава ГИСН получал от вышестоящих руководителей в региональном правительстве.

В Ярославле суд огласил приговор в отношении бывшего заместителя мэра по градостроительству Рината Бадаева по двум преступлениям. Ринат Бадаев был признан виновным и осужден на 10 лет колонии строгого режима (гособвинитель запрашивал 11 лет). Расследование и судебные заседания длились 2,5 года, все это время бывший чиновник находился в СИЗО.

Через полгода после назначения на должность вице-мэра Бадаев захотел получить десятину за содействие в заключении муниципального контракта на ямочный ремонт ярославских дорог, сумма контракта составляла 12 млн руб. Другой эпизод деятельности Бадаева состоял в том, что подсудимый договорился с подрядчиком о содействии при оформлении проектных работ на строительство дополнительного корпуса школы №1. За это чиновник попросил 6 млн руб, успел получить наличными 1,8 млн.

На здоровье

События последних дней свидетельствуют о том, что чиновники не стесняются «экономить» и на чужом здоровье. Должностные лица ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (структура депздрава Севастополя) и руководство подрядчика ООО «Термаль-Таврида» стали фигурантами уголовного дела. Следует пояснить, что «Термаль», согласно уставу, занимается производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха и холодильными установками. Там работает один человек, ООО имело в 2021 году доход, равный 130 тыс руб, и такой же убыток. Такие сомнительные успехи не помешали чиновникам от медицины заключить с мини-холодильником контракт на проведение технического аудита 160 зданий медучреждений города на сумму 2 млн руб и оплатить его – без выполнения.

Полгода назад в сети появилось видео, записанное скрытой камерой в детском оздоровительном лагере в Ростовской области, где руководство обсуждает, как экономить на питании: «…Она говорит: в меню постоянно писать котлеты. Это же не значит, давать». Теперь в этот лагерь пришли с проверкой. Сотрудников обвиняют в воровстве денег, выделяемых на отдых детей из малообеспеченных семей.

Судя по фото с места жительства проворовавшегося бухгалтера, где прошли обыски, бизнес она поставила успешно. Но теперь в отношении нее возбудили уголовное дело и арестовали.

Тамара Лапшинская

Оригинал материала: “Наша Версия”