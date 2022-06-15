Мнение: Почему Тесла не подходит для России, обвал американского рынка и право на ремонт

1. Наш соотечественник решил проехаться на новомодной электрической Тесле из Парижа на юг Франции (расстояние примерно как от Москвы до Казани). Несмотря на наличие инфраструктуры для зарядки и обслуживания электромобилей, поездка выдалась долгая и полная трудностей. Процитирую здесь те выводы, которые россиянин сделал насчёт Теслы и применимости её в России (ссылка):



На месте я был поздним вечером. Итог: 945 километров, почти сутки в пути, не спал, пять раз заряжался, заплатил за это больше сотни евро – втрое больше, чем планировал. Плюс пять раз съезжал с автобана и пять раз платил, чтоб снова на него попасть. Если бы не гнал 130 км, а ехал с пенсионерской скоростью, заряжался бы реже, но времени потратил столько же.

С «Теслой» за это время я сросся и сроднился. Спина приняла форму кресла, и я понял, что в общем-то, машина хорошая. Идёт почти бесшумно, не трясёт. Практически троллейбус, но с места разгоняется меньше чем за секунду – никакой «Феррари» так не сможет. Годится как такси. Достаточно безопасна – там нечему ломаться, если, конечно, никто не въедет в зад. Для коротких расстояний в городе с качественной разметкой почти идеальна. Потому что в городе, кроме хорошей навигации, есть ещё одно преимущество: специальный механизм, который при каждом нажатии на газ или тормоз вырабатывает энергию. В итоге на каждом светофоре ты подзаряжаешься. Но на трассе это нереально, там ты не тормозишь, идёшь с одной скоростью, и заряда хватает ненадолго. Поэтому для дальних расстояний «Тесла» не приспособлена, ей не победить бензиновые и дизельные двигатели. Есть модели с большей емкостью заряда, им реже нужны заправки. Едут 550 километров – а потом ты два часа куришь, пока машина заряжается… Не зря же крупные автоконцерны не торопятся переходить на электрокары полностью, а штампуют комбинированные тачки, которые могут ехать и на бензине, и на электричестве. Или продают в комплекте с электрокарами переходники к дизельному двигателю. Как только тебя до мата утомят электротехнологии – достаёшь из багажника дизель, и дальше едешь уже без проблем.

Так что большой привет сторонникам зеленой энергетики. Ребята, если бензин и дизель кто-нибудь когда-нибудь заменит, то вряд ли Илон Маск. В этом я убедился на личном опыте.

Вишенка на торте: поездка происходила во Франции в тёплое время года. А зимой с Теслой и прочими электромобилями проблем ещё больше (ссылка).

2. Зелёные западные «эльфы» проигрывают русским углеводородным «оркам». США и Европа на пороге рецессии. Инфляция выросла до невиданных за 40 лет значений. ФРС и ЕЦБ поднимают базовые ставки. На дворе энергокризис, а без энергии экономика не будет расти. Биржевые рынки на Западе лихорадит.

Сейчас в США мы наблюдаем один из самых грандиозных обвалов за всю историю. Акции так называемых «технологических» компаний в числе лидеров биржевого краха (ссылка):



Как работают санкции…

1. Netflix: -70%

2. Paypal: -60%

3. Facebook: -48%

4. NVIDIA: -44%

5. Тesla: -43%

6. Биткоин: -38%

7. Аmazon: -36%

8. Apple: -25%

9. Microsoft: -23

10. Google: -24%

Сырая нефть: +71%

Рубль: +22%

3. Западная потребительская экономика трещит по швам. Товары становятся всё дороже, и ситуация, когда проще купить новое, чем ремонтировать старое, становится неприемлема. Поэтому в США ширится движение за то, чтобы умерить аппетиты жадных производителей, которые препятствуют самостоятельному ремонту их техники (ссылка):

Ассамблея штата Нью-Йорк одобрила законопроект Digital Fair Repair Act о праве на ремонт. За него проголосовали 145 членов правительства, против — 1. Теперь документ ожидает подписания губернатором штата.

Закон подразумевает, что производители устройств и оборудования обязаны предоставлять владельцам гаджетов или поставщикам услуг по ремонту обновляемую документацию, схемы устройств, запчасти и инструменты для ремонта. Специалисты отмечают, что закон поддерживает не только пользователей, но и частные мастерские, занимающиеся ремонтом. Поэтому менее опытные юзеры могут не ремонтировать гаджеты самостоятельно, а обращаться к частным мастерам, что сэкономит их средства.

Одобрение закона о праве на ремонт делает Нью-Йорк первым штатом, закрепившим подобное на законодательном уровне. На прошлой неделе аналогичный закон отклонили в Калифорнии из-за лоббистов, которым невыгодно создавать конкуренцию в сфере ремонта гаджетов и продлевать время службы устройств сверх их гарантийного срока.

Генеральный директор iFixit Кайл Винс (Kyle Wiens) отметил в письме, что принятие законопроекта поддержит независимые мастерские, которые рискуют обанкротиться из-за дефицита информации о внутреннем устройстве гаджетов и нехватки запчастей.

Важно отметить, что закон о праве на ремонт не касается автомобилей и автомобильного оборудования, медицинского оборудования, бытовой техники, оборудования общественной безопасности и внедорожного оборудования, к примеру, сельскохозяйственной техники.

Как видите, те же Теслы, несмотря на то, что их называют гаджетами на колёсах, самостоятельно ремонтировать всё же будет нельзя — якобы из соображений безопасности. Но для дальнейшего развития и выживания компании в эпоху инфляции и энергодефицита это будет скорее минусом, ведь теперь превратить Теслу из дорогой игрушки в по-настоящему массовый автомобиль будет ещё сложнее.