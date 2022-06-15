 

“Музыка Москвы”: на ВДНХ пройдут иммерсивные концерты

15.06.2022, 20:50, Разное
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Нынешнее лето принесло жителям и гостям российской столицы большое количество мероприятий на любой вкус. Безусловно, сегодня любой москвич может выбрать для себя интересное занятие из великого множества масштабных фестивалей, районных конкурсов, городских соревнований. В городе непрерывно происходят события и образовательного, и спортивного, и музыкального характера.

Только-только в столице завершились уникальные фестивали “Рыбная неделя”, “Времена и эпохи” и “Подорожник”, а на ВДНХ уже стартует проект”Музыка Москвы”. Организаторы приглашают всех желающих насладиться иммерсивными концертами.

Как сообщает пресс-служба
выставочного комплекса, первый концерт состоится уже в среду, 15 июня, в 20:00. Перед гостями выступит фингерстайл-гитарист, лауреат международных конкурсов Регина Бахритдинова. Сообщается, что мероприятия под открытым небом будут проходить в амфитеатре Третьего Каменского пруда с видом на фонтан “Золотой колос”.

“С 15 июня 2022 года на ВДНХ стартует проект иммерсивных концертов “Музыка Москвы” — живая музыка, которая через звуковой пульт и радиопередатчик транслируется в наушники каждого гостя”., – уточняет пресс-служба.

Техника фингерстайл предполагает, что музыкант будет исполнять сразу несколько партий на гитаре, имитируя таким образом полноценную группу. Также в программе музыкального проекта – саксофон, баян, синтезатор и другие инструменты.

Иммерсивные концерты будут организовываться на ВДНХ по 2-4 раза в неделю. В дальнейшем посетителя вечеров смогут насладиться выступлениями соло музыкантов, исполняющих как классические композиции, так и каверы популярной музыки на различных инструментах.

Авторами формата “Музыка Москвы”являются члены команды “Голос внутри”. Они придумали новую идею два года назад во время посещения Японского моря. С тех пор иммерсивные концерты на закате посетили более семи тысяч жителей и гостей Владивостока. Потом проект основался в Хабаровске, а теперь стартует и в Москве.

К слову, всю эту неделю москвичей ждут интересные мероприятия в городских парках. Для жителей и гостей столицы зоны отдыха подготовили пленэры, концерты и кинопоказы.



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