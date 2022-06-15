 

Россия направила в ООН материалы об обстреле ВСУ донецкого роддома

15.06.2022, 20:40, Новости дня
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Материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР и гибелью мирных жителей 13 июня направил советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Это уже шестая подборка свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения, которую СПЧ рассылает по двум тысячам адресов, включая зарубежных политиков, дипломатов, журналистов, общественников, сообщается в Telegram-канале СПЧ. 

В документах отмечается, что 13 июня украинские военные вели неизбирательный огонь по гражданским объектам из РСЗО «Ураган», «Град», применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм. Всего за сутки было выпущено 620 различных боеприпасов. Под огнем оказались 13 городов и населенных пунктов, погибли 5 гражданских лиц, свыше 30 получили ранения. 

Особый резонанс вызвал обстрел Донецкого Республиканского центра охраны материнства и детства: беременные женщины были вынуждены прятаться в подвалах, а часть врачей и акушеров оставалась под обстрелом с нетранспортабельными новорожденными.

«Армия Украины бомбардировала жилые кварталы в течение всего дня, хотя украинским властям прекрасно известно, что в подвергшихся обстрелу населенных пунктах нет никаких военных объектов, армейских частей или вооружений. Направляем для изучения информацию, собранную российскими и донецкими правозащитниками, и просим задействовать все свои возможности и влияние для воздействия на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», – приводятся слова Фадеева. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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