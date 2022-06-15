В Москве решили установить бронзовый памятник Жанне Фриске

Бронзовый памятник певице Жанне Фриске появится в Москве до конца 2022 года, информирует пресс-службу проекта «Память народа: во имя мира».

Уточняется, что бюст появится «в ближайшее время». Уже готова его основа, скульптор изучил сотни портретов исполнительницы, чтобы передать детально ее мимику и внешность, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни Жанна Фриске всегда улыбалась», – рассказал президент Национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.

Напомним, российская певица и актриса умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал рак головного мозга. Похоронили исполнительницу на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, на ее могиле уже есть памятник.

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