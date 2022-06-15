 

В Москве решили установить бронзовый памятник Жанне Фриске

15.06.2022, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бронзовый памятник певице Жанне Фриске появится в Москве до конца 2022 года, информирует пресс-службу проекта «Память народа: во имя мира».

Уточняется, что бюст появится «в ближайшее время». Уже готова его основа, скульптор изучил сотни портретов исполнительницы, чтобы передать детально ее мимику и внешность, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что бюсты обычно выглядят очень строго, этот решено было сделать с улыбкой на лице, потому что в жизни Жанна Фриске всегда улыбалась», – рассказал президент Национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева.

Напомним, российская певица и актриса умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал рак головного мозга. Похоронили исполнительницу на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, на ее могиле уже есть памятник.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.20 / ФСБ задержала в Крыму семь исламистов

29.06.20 / Умер конструктор двигателей для ракет, доставивших Гагарина в космос

09.07.20 / С ценами на проезд в московском метро поставят эксперимент

14.01.22 / Лавров не исключил санкций за операцию ОДКБ в Казахстане

17.10.21 / COVID-19 в Одессе: “скорая” едет по четыре-пять часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск – волонтер

31.03.21 / Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны коронавируса

16.07.20 / Авиакомпания LOT возобновила рейсы между Украиной и Польшей

26.02.21 / Умер актер Вячеслав Голоднов

14.10.21 / В конце недели вернется ясная погода – Укргидрометцентр

30.06.20 / Reddit и Twitch заблокировали поддерживающие Трампа каналы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика