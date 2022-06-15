Мнение: Удачный имидж

Типичная история человека с плохим имиджем, который решил имидж прокачать, выглядит примерно так.

Человек себе не нравился и предпочитал поменьше на себя смотреть в зеркало.

В имидже у него было слепое пятно.

Он что-то надевал на себя, в основном что-то невзрачное, ходил изредка стричься в ближайшую парикмахерскую, потому что опасался излишеств, цвета выбирал блеклые, украшательством не занимался, гигиеной тоже не увлекался.

Тема имиджа пугала его из-за полного отсутствия ориентиров.

И вот решил такой человек “заняться имиджем”.

Семью захотел создать или сохранить, а может наслушался про любовь к себе, не важно.

И если мы говорим о женщине, то очень часто первые же шаги к имиджу – прыжок от Сциллы к Харибде.

У мужчин тоже такое бывает. Решил прокачать имидж = надел цветастые штаны и сделал глупую прическу.

А у женщин такое повсеместно.

Плохой имидж – “серая мышь”. Так считают многие женщины. А еще – “несекси”.

Сексуальными им кажутся женщины демонстрирующие свой сексуальный аппетит.

А привлекательными им кажутся женщины в кричащих нарядах.

Хотя сексуальный и привлекательный – это тот, кто вызывает чужое влечение, а не трубит о своем.

Трубят о своем те, у кого чужого крайний недостаток.

Так наша бывшая серая мышь превращается в яркого рыжего клоуна.

Или хуже того, в дешевую проститутку.

Дальше как повезет.

В худшем случае долго позорится, в самом лучшем случае снимает дикие наряды и начинает строить гармоничный имидж.

Гармоничный имидж – имидж приятный для чужих глаз.

В Удачном имидже должны отражаться четыре У: умеренность, уместность, удобство, успешность.

Каждая такая У – удочка. На удочки ловится чужая симпатия, сама собой, спонтанно.

Умеренность – показатель того, что у вас хороший вкус, чувство меры, внутреннее равновесие, ясный рассудок.

Неумеренность в имидже показывает обратное: расшатанность, неустойчивость, сбитые ориентиры, невоздержанность, эмоциональный голод, нервный стресс.

Уместность – показатель уважения к другим и хорошей социальной интеграции.

Неуместность одежды – наоборот, Сокровище не замечает других, не считается с их удобством, а иногда хотел бы считаться, но не видит реальности из-за эгоцентризма и недостатков социализации.

Удобство – показатель уважения к себе. Человек выбирающий комфортную одежду и обувь ценит себя и свои ресурсы, привык заниматься делом, ставит во главу угла дело, а не безделье.

Неудобство вашей одежды говорит всем о том, что вы готовы вылезти из кожи, лишь бы обратить на себя внимание, лишь бы соответствовать каким-то тенденциям.

Красота не противоречит удобству, как не противоречит она здоровью, наоборот.

Успешность – понятие относительное, но ваша референтная группа будет оценивать вашу успешность по вашему имиджу.

Если вы ухоженный, аккуратный, стильный, модный человек, если вы тратите на имидж адекватное количество денег и времени, не много и не мало, это показывает вашему кругу, что вы – человек успешный.

И наоборот, отсутствие интереса к своему имиджу или слишком сильный, затмевающий все остальное, интерес – доказательство вашей неуспешности. В первом случае видны депрессия или неорганизованность, во втором случае – безделье.

Далеко не всегда успешные люди имеют хороший имидж, однако из-за этого они воспринимаются намного менее успешными, чем есть.

Встречают по одежке.

Предлагаю привести фотографии людей с хорошим имиджем и описать, как в их имидже отражаются четыре У.

И как думаете, почему, от фрустрированного имиджа люди часто кидаются в другую крайность: имидж яркий и кричащий?