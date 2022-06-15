Мнение: Удачный имидж
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Типичная история человека с плохим имиджем, который решил имидж прокачать, выглядит примерно так.
Человек себе не нравился и предпочитал поменьше на себя смотреть в зеркало.
В имидже у него было слепое пятно.
Он что-то надевал на себя, в основном что-то невзрачное, ходил изредка стричься в ближайшую парикмахерскую, потому что опасался излишеств, цвета выбирал блеклые, украшательством не занимался, гигиеной тоже не увлекался.
Тема имиджа пугала его из-за полного отсутствия ориентиров.
И вот решил такой человек “заняться имиджем”.
Семью захотел создать или сохранить, а может наслушался про любовь к себе, не важно.
И если мы говорим о женщине, то очень часто первые же шаги к имиджу – прыжок от Сциллы к Харибде.
У мужчин тоже такое бывает. Решил прокачать имидж = надел цветастые штаны и сделал глупую прическу.
А у женщин такое повсеместно.
Плохой имидж – “серая мышь”. Так считают многие женщины. А еще – “несекси”.
Сексуальными им кажутся женщины демонстрирующие свой сексуальный аппетит.
А привлекательными им кажутся женщины в кричащих нарядах.
Хотя сексуальный и привлекательный – это тот, кто вызывает чужое влечение, а не трубит о своем.
Трубят о своем те, у кого чужого крайний недостаток.
Так наша бывшая серая мышь превращается в яркого рыжего клоуна.
Или хуже того, в дешевую проститутку.
Дальше как повезет.
В худшем случае долго позорится, в самом лучшем случае снимает дикие наряды и начинает строить гармоничный имидж.
Гармоничный имидж – имидж приятный для чужих глаз.
В Удачном имидже должны отражаться четыре У: умеренность, уместность, удобство, успешность.
Каждая такая У – удочка. На удочки ловится чужая симпатия, сама собой, спонтанно.
Умеренность – показатель того, что у вас хороший вкус, чувство меры, внутреннее равновесие, ясный рассудок.
Неумеренность в имидже показывает обратное: расшатанность, неустойчивость, сбитые ориентиры, невоздержанность, эмоциональный голод, нервный стресс.
Уместность – показатель уважения к другим и хорошей социальной интеграции.
Неуместность одежды – наоборот, Сокровище не замечает других, не считается с их удобством, а иногда хотел бы считаться, но не видит реальности из-за эгоцентризма и недостатков социализации.
Удобство – показатель уважения к себе. Человек выбирающий комфортную одежду и обувь ценит себя и свои ресурсы, привык заниматься делом, ставит во главу угла дело, а не безделье.
Неудобство вашей одежды говорит всем о том, что вы готовы вылезти из кожи, лишь бы обратить на себя внимание, лишь бы соответствовать каким-то тенденциям.
Красота не противоречит удобству, как не противоречит она здоровью, наоборот.
Успешность – понятие относительное, но ваша референтная группа будет оценивать вашу успешность по вашему имиджу.
Если вы ухоженный, аккуратный, стильный, модный человек, если вы тратите на имидж адекватное количество денег и времени, не много и не мало, это показывает вашему кругу, что вы – человек успешный.
И наоборот, отсутствие интереса к своему имиджу или слишком сильный, затмевающий все остальное, интерес – доказательство вашей неуспешности. В первом случае видны депрессия или неорганизованность, во втором случае – безделье.
Далеко не всегда успешные люди имеют хороший имидж, однако из-за этого они воспринимаются намного менее успешными, чем есть.
Встречают по одежке.
Предлагаю привести фотографии людей с хорошим имиджем и описать, как в их имидже отражаются четыре У.
И как думаете, почему, от фрустрированного имиджа люди часто кидаются в другую крайность: имидж яркий и кричащий?
Источник: Эволюция
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