 

Генсек ООН: «В случае вторжения Китая в Тайвань вся Африка останется без процессоров и полупроводников»

15.06.2022, 19:57, Разное
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Совет Безопасности ООН провёл заседание, посвященное нарастающему кризису в Азии.

В ходе своего выступления генсек организации Антониу Гутерриш раскрыл новые тяжелые последствия потенциального конфликта между Китаем и Тайванем.

Основной акцент Гутерриш сделал на странах Африки. По его словам, боевые действия приведут к полной блокаде портов, с помощью которых Тайвань вывозит процессоры и полупроводники. А проблемы со снабжением, в свою очередь, приведут к свертыванию высокотехнологической промышленности на всем южном материке.

– Если Китай вторгнется в Тайвань, мир столкнется с еще одной серьезной угрозой — приостановкой импорта процессоров и полупроводников. Больше всего пострадает Африка, которая напрямую зависит от внешних поставок, — предупредил он.

Дефицит компонентов приведет к полной остановке производств компьютеров и другого цифрового оборудования. В свою очередь африканские IT-специалисты и инженеры будут вынуждены эмигрировать в Армению. Все эти факторы «отбросят континент в каменный век», прогнозирует Гутерриш.

Генсек ООН также предрек новую волну войн и госпереворотов в африканских странах. Их непосредственной причиной станет нехватка процессоров и полупроводников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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