 

Чтобы украинцы стали более самостоятельными — полякам перестанут доплачивать за приют беженцев

15.06.2022, 19:46, Разное
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Польские семьи, которые приняли у себя украинских беженцев, вскоре не будут получать финансовой поддержки от государства. Занятно то, что эту меру польского правительства поддерживает большинство граждан страны. Отмена такой льготы должна побудить украинцев, находящихся в Польше, стать более самостоятельными, пишет Rzeczpospolita.


AP

Начиная с 1 июля правительство Польши перестанет выплачивать особое вознаграждение тем, кто приютил у себя беженцев с Украины, — до сих пор они получали 40 злотых в день на каждого человека, которому предоставляли питание и ночлег. Отказ от этой практики должен побудить украинцев, находящихся в Польше, стать более самостоятельными, пишет в издании Rzeczpospolita польская журналистка Гражина Завадка. 

Согласно результатам последнего опроса большинство респондентов оценили решение правительства положительно: 63,4% считают, что это «определённо хорошо» или «довольно хорошо». Меньше чем каждый третий придерживается противоположного мнения, и лишь 11,6% выступают категорически против. Сторонники отмены выплат чаще всего придерживаются правых взглядов; в большинстве это женщины, а также пожилые люди, отмечает автор. 

Более того, в одном из польских воеводств граждане выразили полную 100-процентную поддержку решению правительства. На востоке страны процент одобрения также высокий — в отличие от западных регионов. «Это не большие деньги, которые вызвали бы нищету и финансовые потрясения. В некоторой степени здесь играют роль эмоции. То, что некоторые приютили людей под своей крышей, извлекая из этого материальную выгоду, колет глаза. Особенно в более бедных, менее развитых средах это вызывает чувство несправедливости и обиды, провоцирует мысли типа «у меня тоже расходы, мне сложно, но никто за еду и жильё мне не доплачивает», — комментирует различие в подходе среди поляков социальный психолог и профессор Збигнев Нецкий.

Эксперт обращает внимание на то, что именно в более бедных регионах Польши поддержка отмены выплат велика. Там деньги ценятся особо, потому что их мало. «Мы вовсе не исключение. К примеру, в Германии, где финансовую поддержку оказывают туркам, чувство несправедливости было присуще более бедным немецким пенсионерам, которые едва ли сводят концы с концами», — добавляет он.



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