Handelsblatt – Китай обошёл Германию и стал крупнейшим покупателем российских энергоресурсов

Китай стал крупнейшим импортёром российских энергоресурсов с начала украинского кризиса, пишет Handelsblatt со ссылкой на хельсинский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA). Он перехватил лидерство у Германии, оставшейся главным покупателем нефти и газа из РФ в Евросоюзе. Помимо ФРГ, основными импортёрами российских углеводородов в ЕС за этот период стали Италия, Нидерланды и Польша.



AP

Китай обогнал Германию и стал крупнейшим импортёром российских энергоресурсов с начала украинского кризиса. Об этом в понедельник сообщил независимый хельсинский Центр исследований энергии и чистого воздуха (CREA), пишет Handelsblatt.

По данным CREA, после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года РФ заработала около €93 миллиардов от продажи нефти, природного газа и угля. Сообщается, что 61% российского экспорта на сумму €57 миллиардов пришёлся на страны ЕС.

Крупнейшими покупателями российских энергоресурсов в ЕС за этот период стали Германия (€12,1 млрд), Италия (€7,8 млрд), Нидерланды (€7,8 млрд) и Польша (€4,4 млрд).

Германия, которая в первые два месяца украинского кризиса являлась крупнейшим импортёром ископаемого топлива из России, опустилась на второе место после Китая. КНР закупила у РФ энергоносителей на сумму €12,6 млрд.

Эта перестановка отражает растущее значение Китая и других стран за пределами Европы для российского экспорта энергоносителей, приносящего стране около 40% доходов национального бюджета.

Данные, опубликованные CREA, показывают, что Германия по-прежнему сильно зависит от российских энергоносителей, особенно от природного газа. В связи с наступлением тёплой погоды импорт в мае сократился на 8% по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

В целом в мае импорт энергоносителей из РФ в ЕС сократился более чем на €100 миллионов в день. Ведущую роль взяла на себя Польша, которая ранее являлась крупным покупателем российской нефти и газа.

В мае РФ стала вторым по величине экспортёром нефти в Индию после Ирака, опередив Саудовскую Аравию и сместив её на третье место. По данным CREA, в прошлом месяце индийские нефтеперерабатывающие заводы получали около 819 тыс. баррелей российской нефти в день. В апреле этот показатель составлял всего около 277 тыс. баррелей.

Санкции Запада в отношении РФ вынудили многие страны — импортёры нефти отказаться от торговли с Москвой. В результате падения спроса РФ начала предоставлять рекордные скидки по сравнению с сортами из других стран. Это позволило индийским нефтепереработчикам, которые раньше редко покупали российскую нефть из-за дороговизны транспортировки, приобретать её по сравнительно недорогим ценам.

Российские сорта нефти составили около 16,5% всего индийского импорта в мае. Индия утверждает, что импорт энергоресурсов из РФ покрывает лишь часть общих потребностей страны и его внезапная остановка приведёт к резкому увеличению расходов потребителей, отмечает Handelsblatt.