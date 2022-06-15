Скандалы: Раскрыта тайна самого дорогого бункера Судного дня

«Выходишь на подземный балкон — и ты будто в городе»

Бункеры на фоне конфликта России и Украины стали одной из самых обсуждаемых тем среди конспирологов. Зеленский, например, не скрывает, что он проводит много времени в бункере еще советской постройки. А мы узнали, как выглядит самый роскошный бункер в мире. Всплеск интереса к убежищам для выживания, подогретый пандемией коронавируса, подскочил на фоне украинского кризиса и связанных с ним опасений возникновения «Третьей мировой».

Две техасские компании, специализирующиеся на строительстве «бункеров судного дня», говорят, что интерес к их продукции после начала российской военной операции на Украине достиг невиданных никогда прежде высот.

Гендиректор расположенной в Техасе компании Atlas Survival Shelters, которая строит роскошные бункеры, Рон Хаббард, рассказал американским журналистам, что в конце февраля в фирму «звонили каждую минуту».

И эта тенденция не ослабевает. По словам гендиректора компании-производителя стальных бункеров Rising S Company Гэри Линча, его фирма получает в среднем около 75 звонков в день, в месяц продается полсотни объектов.

«Примечателен был случай женщины, которая жила в бункере три года, пока копила, чтобы построить поверх него обычный дом, а потом еще и в процессе его строительства. Теперь тот бункер стал частью завершенного дома, и именно там теперь расположены главная спальня и ванная комната», — говорит Линч.

Вызванные украинским кризисом страхи по поводу «ядерного армагеддона» спровоцировали спрос со стороны небывало широкого круга покупателей.

Гэри Линч рассказал, что его самые популярные бункеры стоят 150-250 тысяч долларов. Бункеры в этом ценовом диапазоне имеют размеры 3 на 15 метров, они спроектированы а-ля внутренности обычных домов со спальней и столовой.

Самый дешевый бункер 2,4 м на 3,6 м стоит $45,5 тыс. А самое дорогое убежище оценивается в 9,6 млн долларов и включает сауну, тир и бассейн.

До украинского кризиса и пандемии коронавируса в Америке было немало желающих иметь надежное укрытие от всяческих земных невзгод. Стоит вспомнить, что, когда в США в 2020 году возникли беспорядки на расовой почве, президенту Трампу приходилось прятаться в бункере под Белым домом.

Вообще, убежищ у экс-президента хватает – он сам хвастался наличием бункеров в Нью-Йорке, под своим полем для гольфа в Палм-Бич и близлежащим курортом Мар-а-Лаго. В основе последнего находится бункер, построенный в начале пятидесятых. Еще в 2007 году Трамп рассказал журналисту Esquire, что потратил сто тысяч долларов на «ремонт» бункера на поле для гольфа, и в случае бедствия он хотел бы оказаться в убежище в Мар-а-Лаго…

Недавно Daily Mail рассказала удивительную историю 38-летней женщины из американского штата Миссури, которая потратила 11 лет и 20 тысяч долларов на подготовку к «судному дню». Роуэн Маккензи начала свои апокалиптические приготовления после того, как испугалась, что все может «пойти наперекосяк». Начала с того, что наполнила закрома продуктами длительного хранения, такими, как рис и бобы.

Потом Роуэн раскошелилась на 10 тысяч долларов, чтобы устроить тайный бункер в подвале, куда сложила оружие и припасами, которых семье из трех человек должно было хватить на два года.

Теперь Маккензи в соцсетях обучает других людей подготовке к судному дню. Одним из самых важных аспектов она считает наличие оружия.

«Настоятельно рекомендую всегда иметь в бункере несколько ружей и ножей, достаточное количество боеприпасов, – рекомендует Маккензи. – Если мяса станет мало, ружья подойдут для охоты».

Начало конфликта на Украине только убедило Маккензи в ее правоте. И теперь она делится рассказом о своем бункере в соцсетях: «Если вы посмотрите на все, что происходит, ребята, нет никаких сомнений, что пора начинать готовиться».

Роуэн выделяет продукты, которые хранятся годами — мед, который, по ее словам, «никогда не портится», и рисовые «блины» для спринг-роллов.

Роуэн запасается и другими предметами первой необходимости, от батареек и аптечек до налобных фонарей.

Маккензи признает, что многие в ее окружении – и родня, и друзья – считают ее чокнутой: «Но я всегда говорю им, что, когда придет время, они не будут называть меня сумасшедшей. Мой главный совет: не паникуйте. Сделайте вдох, составьте список и выполняйте.

Легко растеряться и попытаться в панике скупить припасы, но я этого не поощряю и никогда не буду поощрять. Просто покупайте несколько дополнительных предметов каждый раз, когда ходите по магазинам. Нет лучшего чувства, чем знать, что ты готов ко всему, что может случиться, и что твоя семья защищена. Главное — сохранять спокойствие и иметь план».

Кондоминиум выживания

Американский исследователь Брэдли Гарретт, автор книги «Бункер: строительство для последних времен», описывает свою экскурсию по самому «роскошному и изысканному частному бункеру в мире». Это – «Кондоминиум выживания» (Survival Condo). Когда-то, в годы «холодной войны» это была ракетная шахта, построенная в начале 1960-х годов для защиты ядерной боеголовки, в 100 раз более мощной, чем бомба, сброшенная на Нагасаки, и обошедшаяся американским налогоплательщикам примерно в 15 миллионов долларов.

В свое время построили более 70 таких сооружений, многие из этих бункеров взорвали и закопали после десятилетий простоя. Но не все.

Бизнесмен Ларри Холл, бывший господрядчик и застройщик, решил работать на развивающимся рынке, обеспечивающем «убежища судного дня» для сверхбогатых.

Холл купил ракетную шахту (стоимостью, напомним, в 15 миллионов!) в 2008 году за 300 тысяч долларов. И к 2010 году он превратил 60-метровый объект в 15-этажное роскошное убежище, где до 75 человек могут изолироваться на пять лет…

На заре Холодной войны правительства, военные и университеты проводили эксперименты, чтобы выяснить, как долго люди смогут выдержать совместное пребывание в подземной ловушке. Всего в начале шестидесятых около 7000 добровольцев вызвались быть запертыми в помещениях с группами разного размера (от среднестатистической семьи до 1000 с лишним человек) в рамках попыток правительства США оценить психологическое воздействие убежищ.

В исследовании, проведенном Университетом Джорджии, группы людей обоего пола в возрасте от трех до 70 лет запирали в убежищах от радиоактивных осадков шесть раз в период с 1962 по 1964 год на разное время. Им приходилось питаться крекерами и водой. У них не было воды для купания, кроватей и одеял. Исследователи «обнаружили, что двухнедельные периоды группового заключения в суровых условиях не вызывают никаких вредных психологических или социальных последствий».

В другом отчете, опубликованном Национальным научным фондом США в 1960 году, говорилось: длительное пребывание под землей «может повлечь за собой множество физиологических изменений», в том числе «трудности концентрации внимания, раздражительность, депрессию и расстройства личности». Другими словами, люди выжить-то смогут, но какая это будет жизнь?

Ларри Холл считает, что нашел решение этих проблем. По его мнению, ключом к благополучию под землей может быть создание иллюзии нормальной жизни: «Итак, у нас будут люди, которые будут выпекать хлеб и варить кофе, люди смогут рекламировать свои занятия йогой на доске в кафе».

Гастрономические потребности жителей подземелья Холл собирается удовлетворять даже свежей рыбой – тремя разными видами тилапии, выращенными на расположенном тут же по соседству объекте с использованием технологии аквапоники. А нитраты из рыбьего помета будут удобрять почву для растений, выращиваемых тоже на аквапонике. Свежие продукты отсюда попадут в расположенный под землей… универсальный магазин. Остатки овощей, рыбьи головы и кости будут пропущены через мясорубку, чтобы стать пищей для собак и кошек жителей бункера.

Брэдли Гарретт спускался на лифте вглубь земли, проезжая «механический уровень», «медицинский уровень». На «уровне магазина» он действительно обнаружил супермаркет с корзинами для покупок, холодильными шкафами и эспрессо-машиной за прилавком.

«В первоначальном плане реконструкции на этом уровне было просто сказано «кладовые», – рассказывает Ларри Холл. – Психолог, которого мы наняли для проекта, взглянул на это и сказал: «Нет, нет, нет, это должно быть похоже на супермаркет в миниатюре». Нам нужен кафельный пол и красиво оформленные ящики, потому что, если люди заперты в бункере и им приходится спускаться сюда и рыться в картонных коробках, чтобы достать еду, это умножит депрессию».

Житье в подземном убежище класса «люкс» – удовольствие дорогое. Полуэтажные квартиры здесь стоят 1,5 млн долларов; полноэтажные квартиры – $3 млн, а двухуровневый пентхаус площадью 3600 кв. футов был продан за 4,5 млн долларов. В общей сложности 57 человек будут жить в 12 квартирах. Каждый будет платить дополнительно 5000 долларов в месяц в виде членских взносов жильцов.

Одна квартира спроектирована так, чтобы напоминать бревенчатый домик с мансардой, выходящей окнами на фальшивый камин, по бокам — шестиэкранный дисплей с изображением заснеженной горной цепи.

Во время экскурсии Брэдли Гарретта никто из покупателей жилплощади в бункере там не проживал. Но известно, что один из них — Тайлер Аллен, застройщик из Флориды. Другой — миллионер Ник Халик из Мельбурна.

На 11-м уровне Survival Condo, примерно в 50 метрах под землей, Брэдли побывал в дом площадью 1800 кв. футов. Его удручила непроницаемая темнота за окнами. Но, увидев его реакцию, Холл взял пульт дистанционного управления и включил видеопоток, транслируемый в «окно» — вертикально установленный светодиодный экран. Тут же появляется изображение происходящего на поверхности.

Холл не просто экспериментирует с новыми технологиями; он думает, как контролировать реакции людей. Он жил в бункере месяц до того, как была установлена ​​«оконная система». Светодиодные экраны изменили ощущения, вернув чувство времени.

Владелица двухэтажного «пентхауса» в Survival Condo круглый год снимала Центральный парк из своего лофта на Манхэттене. Чтобы разместить эту круглогодичную запись на видео, в бункере отшлифовали цементную стену и покрыли светоотражающей краской. Соорудили балкон с перилами и с помощью проектора создали впечатление, будто подземные жители с балкона видят город.

На механическом уровне размещена система фильтрации воды, которая выкачивается из 45 подземных геотермальных скважин глубиной 100 метров. Десять тысяч галлонов в день можно фильтровать в три резервуара с электронным контролем, каждый из которых вмещает 25 000 галлонов.

Есть в убежище уровень, где находятся три арсенала – в каждом снайперские винтовки, автоматы, каски, противогазы, аптечки и нелетальное оружие — например, перцовые баллончики. Есть и дистанционно управляемая винтовка: «Вы можете убивать людей, будто это видеоигра».

Бункер снабжен большой многоэкранной панелью управления под названием Kaleidoscope – это базовая система искусственного интеллекта, способная автоматически закрывать части бункера в случае, скажем, пожара.

Продолжая экскурсию по бункеру, Брэдли Гарретт увидел стенку для скалолазания, аэрохоккей и столы для настольного тенниса, а также бассейн, окруженный каменным водопадом, шезлонгами, стол для пикника. На стене за ним изображен тропический пляж. На одном из уровней расположен кинотеатр, оснащенный кожаными креслами, а по соседству – бар, оформленный в авиационном стиле. Одна из жительниц бункера пожертвовала 2600 бутылок вина из своего ресторана.

Андрей Яшлавский

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”