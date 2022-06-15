 

“В интересное время живем”: Жирующий Киркоров разводит на огромные деньги нищий народ

15.06.2022, 19:27, Разное
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Поп-король российской эстрады решил немного разбавить свою жизнь: теперь он не только самый востребованный в России исполнитель, но и настоящий бизнесмен, строитель и девелопер! Сегодня Филипп Киркоров приехал на Петербургский международный экономический форум, чтобы сделать важное заявление.

Певец решил поддержать возведение крупного торгово-развлекательного центра в полях Новосаратовки, причем не один, а вместе с давним знакомым – бизнесменом из Петербурга Михаилом Баракиным. Как передает Пятый канал, новоиспеченные партнеры планируют вложить в стройку комплекса весьма не маленькую сумму – больше полутора миллиардов рублей. Если все пойдет по плану, то посетить созданный руками самого поп-короля ТЦ можно будет уже в 2023 году.

Как признался Филипп Киркоров, цели у него благие: создать рабочие места и помочь экономике своей страны.

“Мы в очень интересное время живем. С интересными, большими возможностями, которые нужно правильно использовать”, — отметил артист.

А возможности у жирующего поп-короля, судя по дорогой одежде, ужинам в ресторанах и заграничном отдыхе, есть. Так, почему бы ими не воспользоваться? Тем более, уже через год музыкант сможет зарабатывать деньги не только с концертов и корпоративов, но и разводя на покупки нищих россиян в построенном торговом центре..



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