Собянин рассказал о работе павильонов “Здоровая Москва”

Пользующиеся большой популярностью среди жителей российской столицы пункты медицинского обследования открылись в 46 городских парках и скверах всего месяц назад. За это время павильоны “Здоровая Москва” посетили более 100 тысяч человек. Об этом рассказал глава столичного региона Сергей Собянин.

Политик подчеркнул, что свыше 40 процентов посетителей прошли расширенное обследование после перенесенной коронавирусной инфекции. К слову, при обнаружении серьезных проблем сотрудники павильонов выписывают гражданам направления к узким специалистам.

Так, с 11 мая, в медицинские учреждения города были направлены более 24 тысяч человек. Нескольким москвичам порекомендовали обратиться в центры амбулаторной онкологической помощи. Однако чаще всего врачи пунктов обследования диагностируют риски развития сердечно-сосудистых и эндокринологических заболеваний, а также заболеваний дыхательной системы.

Мэр Москвы подчеркнул в своем телеграмм-канале, что посетителям павильонов потребуется всего час для прохождения более десяти исследований, а также для посещения врача общей практики.

“Если будут выявлены отклонения – он назначит дополнительные обследования, направит на консультацию к профильным специалистам”, – отметил Сергей Собянин.

Кроме того, градоначальник уточнил, что в 2022 году на площадках столичного проекта начали проходить не только медицинские проверки, но и открытые встречи москвичей с врачами, психологами и диетологами. В ходе дискуссий они обсуждают разнообразные темы: тревога и стресс, забота о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки.

Конечно, после пандемии коронавируса особое внимание уделяется пациентам, перенесшим данное заболевание. В этом году для них разработали новую опцию — возможность оценить свое эмоциональное состояние. Москвичи, перенесшие COVID-19, получили письма и СМС с опросом для оценки рисков нарушения не только физического, но и психического здоровья. По его итогам гражданам направили необходимые рекомендации.

Кстати, посетители высоко ценят внутреннее устройство центров, отмечая высокий уровень комфорта. Важно отметить, что павильоны “Здоровая Москва” работают каждый день с 08:00 до 20:00. Найти ближайший пункт осмотра граждане могут на сайте проекта.