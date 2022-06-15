Росатом решил выставить Финляндии счет по АЭС «Ханхикиви-1»

Росатом выставит Финляндии счет по АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой был расторгнут финской стороной, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы, конечно, свой путь юридический пройдем. Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», – приводит его слова ТАСС.

По словам Лихачева, шансы выиграть суды у Росатома очень велики.

«У нас есть опыт аналогичной работы, и опыт этот успешный», – отметил глава отрасли, подчеркнув, что позиция финской стороны уязвима. «Конструкция абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», – добавил Лихачев.

Напомним, финская компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на северо-западе Финляндии в Пюхяйоки.

До этого Fennovoima сообщила, что расторгает контракт с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1» и прекращает все работы по проектированию и лицензированию. Росатом выразил разочарование «абсолютно непонятным решением» компании Fennovoima расторгнуть контракт на строительство АЭС и оставил за собой право отстаивать интересы в соответствии с действующим законодательством.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Росатом ранее вписался в этот проект, и каких экономических выгод лишает себя Финляндия.

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