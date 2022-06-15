У посольства Молдавии в Москве прошла акция «Руки прочь от Приднестровья!»

Около здания посольства Молдавии в Москве патриотически настроенные общественные активисты провели акцию «Руки прочь от Приднестровья!». Участники выражали протест против агрессивной политики США и НАТО по втягиванию Молдавии в новый конфликт в Приднестровье, а также предостерегали прозападные власти в Кишиневе от попыток военного реванша в отношении Тирасполя.

Основанием для проведения мероприятия стала эскалация вокруг Приднестровья, антироссийская риторика властей Молдавии, системное нарушение свободы слова, запрет использования георгиевской ленты, антироссийские акции возле посольства РФ в Кишиневе, усиление влияния Румынии и стран НАТО на принятие политических решений Кишиневом, направленных на разрушение отношений с Россией, передает ОСН.

С 15.00 мск у здания посольства Молдавии (Кузнецкий мост, д.18) участниками акции был развёрнут большой баннер «Руки прочь от Приднестровья! За мирную и нейтральную Молдову!»

Лозунги на плакатах гласили: «Правительству Молдавии выгодно обнищание населения!», «Молдоване – не идите на поводу у США и Румынии!», «Молдавский народ – одумайтесь! Майа Санду ведет вас в Европейскую ловушку!», «Румыния захватывает молдавское правительство и все ветви власти!», «Sandu, nu te frigi» (Санду, не обожгись!), «Pentru libertatea de medie» (За свободную прессу!).

Активисты раздавали прохожим листовки, разъясняющие их позицию. В акции приняли участие исполнители патриотических песен и спортсмены – представители силового многоборья.

«США, блок НАТО, особенно Румыния осуществляют ползучий захват всех институтов власти Молдовы, фактически полностью переводя ее под внешнее управление и подталкивая к решению вопроса с Приднестровьем военным путем. Россия никогда не допустит такого развития событий. Мы верим в мудрость молдавского народа, который не позволит Санду затащить его в европейскую ловушку», – говорит общественный деятель Роман Худяков.

Ранее власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.

Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон заявил, что Приднестровью нужно предоставить особый статус.

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