 

В российских школах появятся «морозовские уголки» для написания доносов на родителей

15.06.2022, 18:57, Разное
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Минпросвещения
утвердило указ о создании в российских школах комнат им. Павла Морозова (или «морозовских уголков»), в
которых ученики в спокойной и безопасной обстановке смогут сообщить властям о
неблагонадёжности своих родителей. Маленькие воспитанники врагов России сядут писать свои первые доносы уже 1 сентября.

Для обеспечения
работы «морозовского уголка» в каждую школу, где его ещё нет, будет трудостроен штатный оперуполномоченный ФСБ. В школах, где есть тайные осведомители, новую должность займут именно они. В обязанности нового сотрудника войдёт рассмотрение доносов учеников
и принятие мер по оперативному реагированию на сообщения о неблагонадёжности,
антигосударственных разговорах в семье, вольнодумстве и богохульстве.

Дети, по
сообщениям которых удастся разоблачить иноагента или антироссийски настроенную личность, получат преимущество при наследовании имущества осужденного. Написать донос можно будет во время перемены или на уроках ОБЖ,
Основ православной культуры и в ходе классного часа.

«У нашей молодёжи,
к сожалению, нет кумиров. Были когда-то Ивангай и Макс Корж, но они оказались
украинцами. Так почему бы не вернуть детям светлый образ Павла Морозова? – рассуждает директор московской школы №57 Николай Куролесов. – Благодаря
его бдительности удалось разоблачить кулацкий элемент, который после этого постигло
справедливое возмездие. Сейчас многие родители вольнодумствуют по поводу нашего
Президента, Конституции, главенствующей роли православия в
государстве. Мы не должны допускать подобного в нашей Богом хранимой державе»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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