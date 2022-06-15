В российских школах появятся «морозовские уголки» для написания доносов на родителей

Минпросвещения

утвердило указ о создании в российских школах комнат им. Павла Морозова (или «морозовских уголков»), в

которых ученики в спокойной и безопасной обстановке смогут сообщить властям о

неблагонадёжности своих родителей. Маленькие воспитанники врагов России сядут писать свои первые доносы уже 1 сентября.

Для обеспечения

работы «морозовского уголка» в каждую школу, где его ещё нет, будет трудостроен штатный оперуполномоченный ФСБ. В школах, где есть тайные осведомители, новую должность займут именно они. В обязанности нового сотрудника войдёт рассмотрение доносов учеников

и принятие мер по оперативному реагированию на сообщения о неблагонадёжности,

антигосударственных разговорах в семье, вольнодумстве и богохульстве.

Дети, по

сообщениям которых удастся разоблачить иноагента или антироссийски настроенную личность, получат преимущество при наследовании имущества осужденного. Написать донос можно будет во время перемены или на уроках ОБЖ,

Основ православной культуры и в ходе классного часа.

«У нашей молодёжи,

к сожалению, нет кумиров. Были когда-то Ивангай и Макс Корж, но они оказались

украинцами. Так почему бы не вернуть детям светлый образ Павла Морозова? – рассуждает директор московской школы №57 Николай Куролесов. – Благодаря

его бдительности удалось разоблачить кулацкий элемент, который после этого постигло

справедливое возмездие. Сейчас многие родители вольнодумствуют по поводу нашего

Президента, Конституции, главенствующей роли православия в

государстве. Мы не должны допускать подобного в нашей Богом хранимой державе»

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