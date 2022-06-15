Мнение: “Газпром” сокращает поставки газа в Европу

"Газпром" объявил, что завтра поставки газа в Европу сократятся со 100 млн кубометров до 67 млн. кубометров. Официальная причина – невыполнение компанией "Сименс" своих обязательств по ремонту оборудования. Ранее, по этой же причине "Газпром" сократил поставки газа в Европу с 167 млн. кубометров до 100 млн. кубометров. Фактически, за несколько дней общее сокращение поставок газа из России в Европу составит 100 млн. кубометров.

Завтра на газовом рынке будет жарко. Европа наконец сполна сможет насладиться "газовой независимостью".

Все это происходит на фоне обвала фондового рынка и рынка криптовалют. Пик идеального шторма для мировой экономики еще впереди.

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