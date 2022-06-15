Bloomberg – «оливковая ветвь» — Байден едет в Саудовскую Аравию, чтобы решить нефтяную проблему США

Президент США Джо Байден отправляется на Ближний Восток, чтобы обсудить с Саудовской Аравией в том числе и вопрос повышения объёмов нефтедобычи с целью снизить цены на бензин в Америке, передаёт Bloomberg. Вместе с тем не вполне ясно, смогут ли саудовцы выплеснуть на рынок дополнительные объёмы нефти, учитывая, что они могут и не суметь задействовать дополнительные мощности.

Давайте поговорим о поездке президента Байдена на Ближний Восток. Стало известно, что он отправится в Саудовскую Аравию. Корреспондент Bloomberg Аннмари Хордерн выходит с нами на связь из Вашингтона. Аннмари, очень многие на рынке нефти насторожились, когда появились эти новости. Я вот о чём хочу Вас спросить: увеличит ли этот визит количество нефти на рынке? И способна ли эта встреча в принципе привести к такому результату?

АННМАРИ ХОРДЕРН, корреспондент Bloomberg: Я бы сказала, что многие полагают, что саудовцы слегка склоняются к тому, чтобы удовлетворить потребности Вашингтона — в отличие, скажем, от других членов картеля, — когда президент приземлится в Эр-Рияде. По моему мнению, мы видели, что для такого шага открылось окно возможностей. Между тем на последней встрече ОПЕК саудовцы очень аккуратно шли по лезвию ножа, пытаясь сделать так, чтобы это соглашение устроило Россию, члена формата ОПЕК+.

Вместе с тем впервые с того момента, как Белый дом начал просить — а это август 2021 года — нарастить объёмы добычи нефти, саудовцы пошли ему навстречу и услышали эти просьбы. Так что речь идёт об оливковой ветви и первом шаге. Вопрос, однако, в том, какие возможности для наращивания производства есть у саудовцев и насколько они могут их задействовать. На данный момент они добывают примерно 10,5 миллиона баррелей. Дойти же нужно до цифры 12 миллионов — а таких показателей они добивались лишь один раз, притом что держались они на этой отметке три недели.

Бесспорная потребность в больших объёмах нефти — это одна из составных частей проблемы. Вторая часть — это наличие свободных мощностей для нефтепереработки. Решит ли визит в Саудовскую Аравию вопрос бензина, который сейчас стоит по 5 долларов за галлон? Это пока вряд ли.

Аннмари, Вы верно отметили насчёт 3 миллионов баррелей, вернее, 12 миллионов баррелей в день на протяжении трёх месяцев.

АННМАРИ ХОРДЕРН: Вернее, трёх недель.

Да, трёх недель. Здесь вопрос о том, как будет соотноситься картина событий с реальным положением вещей, ведь так? В том случае, если саудовцы не смогут реализовать подобный план? Даже если у них всё и получится, это не обязательно приведёт к тому, что цены на автозаправках снизятся. Однако здесь важно то, как выглядят попытки Байдена достигнуть этой цели в ходе этой встречи.

АННМАРИ ХОРДЕРН: Если взглянуть на нефтяной рынок и если саудовцы используют весь свой потенциал по добыче без остатка — а они считают себя в какой-то мере центральным банком нефти, и вместе с Абу-Даби у них есть свободные мощности, — то все будут качать нефть по максимуму. И это может привести к тому, что цены в реальности могут вырасти ещё больше, потому что люди посмотрят на рынок и скажут: у нас в запасе ничего не осталось. К кому мы пойдём, если вырастет спрос в Китае? И так далее.

Это один момент. Второй — это то, что цены на бензин во многом обусловлены тем количеством нефтеперерабатывающих мощностей, которые сейчас доступны. И незадействованные мощности сейчас есть в Китае. И стоит также отметить, что хотя энергетика — это важная часть этой поездки, Белый дом и саудовцы ясно дали понять, что перед ними стоят также и другие задачи в сфере продовольственной безопасности, дискуссий по вопросам региональной безопасности и обороны. Есть также такие темы, как климат, космос. Саудовцы сообщили о целом ряде вопросов на повестке дня, когда сообщили о визите президента США и приветствовали такой шаг.

Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.