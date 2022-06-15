 

В Крюкове открылась библиотека с постаматом, копицентром и выставочном пространстве

15.06.2022, 18:00, Разное
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Работники библиотеки выдали уже более 1,3 тысячи книг и оформили 125 единых читательских билетов.

В библиотеке действует взрослый и детский отделы. Во взрослом есть места для индивидуальной работы, подключенные к интернету компьютеры. Посетители могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi и воспользоваться станциями для зарядки гаджетов.

Также действует конференц-зал на 25 мест, оборудованный звуковым и проекционным оборудованием. Кроме того, гости библиотеки могут воспользоваться копировальным центром, купить сувенирную продукцию.

Для юных читателей оборудованы компьютерные места, школьники могут прямо в библиотеке подготовить уроки. Кроме того, можно поиграть в настольные игры в специально оборудованном уютном пространстве.

Занятия для детей в библиотеке будут проводить в специальном классе со смарт-доской. С помощью сервиса “Культура рядом” желающие могут арендовать помещение.

Фактически библиотека в Крюкове – это многофункциональный центр. Помимо прочего, там есть выставочное пространство для городских художественных и фотопроектов. Посетители могут воспользоваться кофейным аппаратом. С помощью постамата можно получить книги, заказанные через сервис “Библиотеки Москвы” на городском портале mos.ru.

В прошлом году мэр Сергей Собянин представил новую концепцию столичных библиотек. Традиционные закрытые книгохранилища превращаются в открытые общественные пространства, подчеркнул градоначальник.

В рамках программы “Московские библиоцентры” ведутся комплексные ремонты помещений, закупается новое оборудование и мебель, меняется концепция работы библиотек.

Также начал действовать единый читательский билет. Регистрация в одной библиотеке дает возможность пользоваться всей московской сетью.

Кроме того, все библиотеки Москвы подключены к Национальной электронной библиотеке. Отыскать нужное издание и забронировать его не составит труда. Это можно сделать в библиосервисе можно на портале mos.ru.

Программа пополнения библиотечных фондов также претерпела изменения. Книги лауреатов и номинантов ведущих российских литературных премий попадают на полки максимально оперативно.



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