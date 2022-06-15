 

Небензя: Целью Киева является нанесение большого ущерба гражданским лицам в Донбассе, а цель России (ну сами знаете – денацификация и демилитаризация суверенной Украины)

15.06.2022, 17:55, Новости дня
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Киев, проводя обстрелы Донбасса, преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам. Украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что в последнее время обстрелы гражданского населения в Донбассе со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) усилились. «Это определенно не принесет Киеву никакого военного преимущества, поскольку Донецк не находится на линии соприкосновения, в районе обстрелов нет военных объектов. Украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре, больницам, рынкам и жилым кварталам», – отметил Небензя, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это «свидетельствует о том, что целью Киева является нанесение гражданским лицам как можно большего ущерба».

По его словам, западные спонсоры Украины в равной степени несут ответственность за эти ужасные преступления. «Материальные свидетельства показывают, что гражданские лица в Донецке были убиты в результате использования артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, предоставленных Киеву странами НАТО, в том числе США, Канадой, Нидерландами, Францией и другими. Были сообщения о кластерных боеприпасах французского происхождения, найденных в Донецке после обстрелов, хотя Франция утверждала, что уничтожила кластерные боеприпасы в 2016 году», – отметил Небензя.

«Я бы хотел сказать западным странам, предоставляющим оружие Украине: кровь гражданских лиц на ваших руках. Трагедия в Донецке еще раз подтверждает, что вы ведете прокси-войну с Россией руками украинцев, до последнего украинца», – добавил он.

В среду украинские националисты подвергли ракетному обстрелу поселок Чернобаевка в пригороде Херсона, два мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения.

Ранее украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. После терактов в Запорожской области решили усилить меры безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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