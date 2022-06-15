Путин и президент ЮАР обсудили поставки сельхозпродукции из России в Африку

Президент РФ Владимир Путин и глава ЮАР Сирил Рамафоса в телефонном разговоре обсудили продовольственную безопасность, в том числе поставки сельхозпродукции и удобрений из РФ в Африку, сообщила пресс-служба Кремля.

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Подчеркнут обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях. Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе добавили, что была отмечена важность совместной работы в рамках БРИКС в целях дальнейшего укрепления роли этого объединения в мировой политике и экономике.

Главы государств также обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны.

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и африканских стран находятся на новом этапе развития, Москва придает им очень большое значение.

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