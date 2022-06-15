 

Байкер Хирург не приехал на ПМЭФ-2022 из-за отсутствия катушки зажигания для мотоцикла

15.06.2022, 17:22, Разное
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В среду на открытии Петербурского международного экономического форума журналисты не увидели одного из его ключевых участников – Александра Залдостанова, известного как байкер Хирург.

Он не смог выехать из Москвы из-за поломки мотоцикла и отсутствия нужной запчасти.

Катушка зажигания на «Харлее» Хирурга вышла из строя ещё в прошлую пятницу. Байкер был уверен, что быстро заменит её, но в ближайшем фирменном магазине «Харлей Дэвидсон» катушек нужной модели не оказалось – фирма прекратила поставку запчастей в Россию. Продавцы посоветовали обратиться к спекулянтам на рынке «Садовод», однако и те развели руками. Параллельный импортёр контрафактных запчастей сообщил, что на доставку из Китая потребуется полтора месяца.

– Я до последнего надеялся поехать на форум. Ребята снимали катушки со своих байков и предлагали мне, но ни одна не подошла – у меня редкая модель. Сегодня ночью враги России своего добились, они сорвали моё выступление на ключевом экономическом событии года. Пусть радуются пока, – сообщил Залдостанов по телефону.

Оргкомитет ПМЭФ спешно переделывает программу форума, заменяя мероприятия с участием Хирурга. Это непросто, ведь он возглавляет президиум двух пленарных заседаний, а его доклад «Ижевские мотоциклы в качестве ключевого оружия России в глобальном экономическом противостоянии» должен был стать стартовой точкой двухдневной дискуссии. Также участники ожидали выступления байкера на банкете.

Выступать на заседаниях по видеосвязи Хирург отказался. Возможно, на банкете покажут его выступления прошлых лет в записи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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