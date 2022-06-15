Найдите упражнение, которое вам нравится, или поиграйте с котом: как привести себя в форму, когда лень берет верх

Лень – двигатель прогресса. Но только не тогда, когда дело касается приобретения идеальной фигуры. Не существует идеального способа привести себя в форму. Но, когда вы ленивы, многие стандартные упражнения вам не помогут. Как же привести в форму тело, если лень берет верх?

Делайте больше шагов каждый день

Некоторые гуру фитнеса советуют делать не менее 10 000 шагов в день. Вам к этой отметке стремиться и не нужно. Стоит всего лишь увеличить количество шагов, которые вы делаете обычно за день. Например, пойти в магазин не коротким путем, как обычно, а более длинным или выйти на остановку раньше. В идеале можно совершить небольшую прогулку по парку, но если на это нет времени, увеличение количества шагов более простым путем тоже сработает.

Двигаться каждый час

Заведите привычку часто двигаться в течение дня, по крайней мере каждый час. Это полезно не только для вашего уровня физической подготовки, но и для всего тела. Особенно если вы сидите за столом весь день. Если вы работаете из дома, делайте небольшую активность каждый час: пройдитесь по квартире, развесьте белье или просто сделайте растяжку. От этого уже будет немало пользы.

Найти упражнение, которое нравится

Вы никогда не будете придерживаться режима упражнений, если ненавидите его. Когда вы ленивы, просто хотеть получить идеальную фигуру – недостаточная мотивация для выполнения физических упражнений. Если вы собираетесь продолжать заниматься спортом, нужно выбрать тот, который вам действительно нравится. Так что найдите время, чтобы изучить различные упражнения и найти то, что вас вдохновит. Это может быть просто прогулка, пилатес, езда на велосипеде или бег трусцой.

Создайте хороший плейлист

Прослушивание хорошей музыки может стать дополнительным стимулом для занятий спортом. Обычно одного упражнения недостаточно для получения положительного эффекта, но для ленивого человека кажется, что он сделал все возможное. Включите музыку, и сами не заметите, как сделаете еще несколько повторений. Заранее соберите плейлист. Тогда, когда придет время потренироваться, вы не сможете сказать «нет».

Тренируйтесь дома

Мысль о том, чтобы встать и пойти в спортзал, часто отталкивает ленивых людей. Но если вы можете тренироваться, не выходя из собственного дома, упражнения становятся намного более привлекательными. Благодаря онлайн-видеоупражнениям и приложениям тренироваться дома еще никогда не было так просто. Прелесть этого в том, что вы можете сделать это в удобное для вас время, даже рано утром или поздно вечером.

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Начните с малого количества повторений

Мысль о том, что нужно сделать 100 приседаний, пугает большинство людей, не говоря уже о тех, у кого нет мотивации. Начните с небольших повторов. Для начала можете сделать 5-10 повторений или же начать с одного приседания, но каждый день увеличивать количество на еще одно.

Играйте с домашними животными

Активный питомец, которого вы любите, заставит вас заниматься спортом, хотите вы того или нет. Обычно это работает, потому что у вас есть необходимость заботиться о нем. Конечно, не стоит заводить домашнее животное, за которым вы не можете ухаживать, только для того, чтобы мотивировать себя на тренировки. Это больше похоже на бонус: если у вас уже есть домашнее животное, то так или иначе вам приходится проявлять активность.

Занимайтесь домашними делами

Покупка продуктов, вытирание пыли, чистка ковров пылесосом, мытье полов – такая работа по дому значительно повышает частоту сердечных сокращений. Вам все равно нужно делать эти вещи, так что вы можете выложиться на полную. Чем чаще вы будете их делать, тем стройнее станете.

Вознаграждайте себя

Награждайте себя за достигнутые успехи. Мысль о награде будет мотивировать вас продолжать заниматься спортом. Только выбирайте поощрения, которые вам действительно нравятся.