Медитация движения и соматическая терапия: физические и духовные методы сбалансировать свое тело и душу

Любовь к себе – первый шаг на пути к счастливой жизни. Эта любовь не берется из ниоткуда. Она появляется, когда душа и тело находятся в полной гармонии. Достичь ее можно многими способами, но проще всего применять методы, ориентированные на осознанное телом представление о себе. Осознание тела влияет как на ваше физическое, так и на психическое благополучие. Сознание тела означает, что мы прекрасно осознаем свое тело и имеем реальный образ себя.

Физические упражнения для осознания тела

Практически любое упражнение может повысить осознанность тела. И это экспоненциально верно, когда практика сочетается с преднамеренным осознанием частей тела и чувств. Будь то йога или танцы, если вы сознательны, эти упражнения также будут более приятными. К наиболее популярным упражнениям относят:

Упражнения на равновесие. Улучшение баланса — это один из способов активировать проприоцептивную и вестибулярную системы, тем самым повышая осознанность тела. Балансирующие упражнения простые, ими могут быть ходьба по прямой линии или стояние на одной ноге. Йога. Одна из самых известных и широко практикуемых практик осознания тела. Оно включает в себя соединение дыхания и движения, что помогает соединить тело и разум. Тайчи. Древняя китайская практика, восходящая к традициям боевых искусств. Она включает в себя медленные, вдумчивые движения и дыхание. Тайчи — безопасная и эффективная система упражнений, которая подойдет даже для новичков. Кроме того, она снимает стресс и способствует лучшему сну. Движение назад. Как бы странно это ни звучало, ходьба задом наперед — отличный способ развить телесное осознание. Движение назад заставляет вас по-новому соединиться со своим телом и по-другому относиться к собственным движениям. При этом также задействуются мышцы, которые используются не так регулярно, как при обычной ходьбе.

Медитация сканирования тела

Медитация сканирования тела — это практика сканирования тела и повышения осознания таких чувств, как боль, напряжение, онемение, расслабление и благополучие.

Этот тип медитации может улучшить сон, уменьшить боль и облегчить симптомы стресса и беспокойства. Чтобы достичь максимального эффекта, стоит использовать такую практику, как йога-нидра. Это практика сознательного расслабления тела, осознания и развития чувств. В традиции йоги ее часто называют “психическим сном”, что означает полную неподвижность тела, в то время как ум остается бодрствующим.

Терапия осознания тела

Также улучшить осознание своего тела можно с помощью терапевта, например работая с физиотерапевтом, эрготерапевтом или соматическим терапевтом.

Физиотерапия. Помогает, когда нужно улучшить подвижность тела. Физиотерапевта можно посетить в любой момент, особенно если есть проблемы со свободным движением определенных частей тела. Трудотерапия. Можно обратиться к эрготерапевту, чтобы улучшить способность выполнять повседневные задачи, такие как пришивание пуговицы или завязывание шнурков. Эта терапия фокусируется на развитии мелкой и крупной моторики. Ее часто рекомендуют людям с проблемами развития или неврологическими проблемами. Соматическая терапия. Соматические терапевты используют физические подходы к терапии, включая релаксацию, медитацию и дыхательные упражнения. Эти упражнения задействуют все органы чувств и помогают им адаптироваться к окружающей среде.

Положительные эффекты осознания тела

Одним из основных преимуществ осознания тела является тесная связь между телом и разумом. Если вы знаете и чувствуете, где находится ваше тело в пространстве, вы можете лучше им управлять.

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Также практики осознанности помогают контролировать вес. Как показали исследования, люди с низким осознанием своего тела чаще едят без особого чувства голода, что явно связано с риском ожирения.

Осознание тела может даже уменьшить чувство боли в определенных ситуациях. Однако этим не стоит злоупотреблять. Как показывают исследования, люди, которые постоянно подавляют телесные ощущения (простуда, голод и т. д.), имеют более низкую самооценку и подвержены развитию депрессии. Те люди, которые осознают свое тело, имеют высший уровень самопринятия и больше жизненной энергии.

Также осознанность тела улучшает ментальное здоровье. Когда разум и тело работают слаженно, человек адекватно воспринимает события окружающей среды и точно знает, какое положение в ней занимает, что позволяет чувствовать себя в абсолютной безопасности.