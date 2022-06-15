Великобритания не откажется от высылки нелегальных мигрантов в Руанду, несмотря на отмену первого рейса

Первый рейс, который должен был депортировать нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду, был отменён в связи с многочисленными судебными исками нелегалов в Европейский суд по правам человека, пишет Sky News. Однако в министерстве внутренних дел заверили, что не намерены отказываться от плана по высылке нелегальных мигрантов в Руанду.



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Первый авиарейс из Лондона, которым власти Великобритании хотели выслать в Руанду нелегально проживающих в стране беженцев, был отменён в последний момент, пишет Sky News со ссылкой на министерство внутренних дел. Причиной стали многочисленные судебные иски, которые в Европейский суд по правам человека в Страсбурге подали адвокаты мигрантов, требуя признать депортацию незаконной.

Как отметил анонимный источник издания, самолёт уже стоял наготове на взлётной полосе на авиабазе Министерства обороны Великобритании Боскомб Даун в районе Эймсбери, когда его вылет пришлось отменить из-за «вмешательства в последний момент Европейского суда по правам человека».

Впрочем, отмена первого рейса, по словам министра внутренних дел Прити Пател, не остановит правительство «от правильных действий и реализации наших планов по контролю границ страны».

Министр назвала «очень удивительным» вмешательство Европейского суда по правам человека, так как ранее британские суды неоднократно принимали решение о правомерности выдворения нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду. Пател также заявила, что «разочарована» отменой рейса, но предупредила, что многих нелегалов, снятых с самолёта, который должен был во вторник отправиться в Руанду, «посадят на следующий».

«Наша юридическая команда рассматривает каждое решение, принятое по этому рейсу, и подготовка к следующему рейсу начинается сейчас», — добавила глава внутриполитического ведомства.

По данным Sky News, всего семь человек должны были покинуть Великобританию первым рейсом в рамках плана по депортации нелегалов в Руанду. Известно, что четыре из них — два курда, вьетнамец и иранец — ранее проиграли в Верховном суде Великобритании. Ещё один нелегал проиграл попытку подать апелляцию в Верховный суд, пытаясь оспорить решение Апелляционного суда о правомерности выдворения из Соединённого Королевства. Также была отклонена апелляция двух благотворительных организаций и Профсоюза работников сферы услуг, которые подавали в суд на решение министра внутренних дел.

Кратко обосновывая своё решение, председатель Верховного суда Лорд Рид заявил, что суд получил «заверение» в том, что, если политика правительства по высылке мигрантов в Руанду будет признана незаконной, будут предприняты шаги по возвращению всех высланных мигрантов.

Как напоминает телеканал, ранее за нелегальных мигрантов вступились не только британские профсоюзы и благотворительные организации, но и лидеры англиканской церкви, назвавшие депортацию «аморальной».

Однако, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, цель политики заключается в том, чтобы «поддержать безопасные и законные пути прибытия людей в Великобританию и противостоять незаконным и опасным путям».

Sky News отмечает, что в прошлом году более 28 тыс. человек пересекли Ла-Манш на небольших лодках — это в три раза больше, чем в 2020 году.

Во вторник Джонсон отметил, что для нормальной работы программы может потребоваться некоторое время, «но это не значит, что мы не будем продолжать». Премьер допустил выход страны из Европейской конвенции по правам человека, чтобы сократить число юридических проблем. «Потребуется ли изменить некоторые законы, чтобы помочь нам по ходу дела? Вполне возможно, и все эти варианты постоянно рассматриваются», — заявил глава правительства, отвечая на вопрос о возможности выхода из конвенции.

Впрочем, как пишет Sky News со ссылкой на информационное агентство PA, в настоящее время у Министерства внутренних дел Великобритании нет возможности обжаловать решение Европейского суда по правам человека.