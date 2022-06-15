Роспотребнадзор рекомендовал определить категории граждан для вакцинации против чумы

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15.06.2022, 16:29, Новости дня
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Роспотребнадзор призвал руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья и территориальным органам ведомства определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы.

«Определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 [года] номер 1122н <…>, при необходимости провести корректировку плана по иммунизации и потребности в вакцинах», – говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские военные намерены разместить комплекс ПВО или его макет на месте захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить Россию в создании биологической опасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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